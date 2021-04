Fallece Charles Geschke, creador de Adobe y del PDF

México. – El popular MOD WhatsApp Plus v15.41.1 trae novedades con su nueva versión; y es que la app se ha actualizado para ofrecer a sus usuarios un mejor funcionamiento, al tiempo de ser más atractiva al momento de utilizarla, con nuevas características, mejoras en algunos fallos y además se ha solucionado los problemas producidos en la versión anterior respecto a su desempeño.

PORTALTIC

Aunque ya contamos con una completa guía sobre lo que debes saber sobre WhatsApp Plus, te contamos que se trata de una versión no oficial que opera como cliente de la mensajería de WhatsApp, ofreciendo a los usuarios una mejora en diferentes características que no ofrece de forma nativa la plataforma oficial.

El pasado 13 de abril de 2021 fue liberada la versión WhatsApp Plus v15.41.1, algo que reafirma la constante actualización que recibe esta herramienta. La nueva versión está elaborada con base a la versión 2.21.3.19 de WhatsApp disponible a través de Google Play, tiene un tamaño de 46,3 MB.

En esta nueva versión se ha añadido un nuevo estilo de pestañas personalizadas que permitirá a los usuarios crear un estilo propio dentro de la aplicación de mensajería a través de este MOD.

Foto: descargarandroid

Así mismo, se ha corregido el fallo que estaba presentando desde la versión anterior con el plugin de Telegram. También fue corregido varios problemas que ocasionaba el cierre inesperado de la aplicación, pero ya fue resuelto el inconveniente con la nueva versión.

Regularmente, los desarrolladores de WhatsApp Plus intentan ofrecer en cada versión diferentes mejoras que puedan optimizar la experiencia de usuario, en especial para mantener el interés como uno de los tantos MOD que están disponibles para utilizar con WhatsApp y aumentar el número de descargas.

Con información de El Grupo Informático