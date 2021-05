Fallece el actor Charles Grodin a los 86 años

México.- Hace 12 años nacieron Matteo y Valentino Martin-Yosef, los mellizos e hijos de Ricky Martin a través de un método de inseminación artificial. Desde entonces no se tenía pista de quién es la madre biológica de los chicos, sin embargo después de análisis exhaustivos de usuarios interesados, se ha encontrado un gran parecido con una actriz y presentadora venezolana.

Eglantina Zingg podría ser la mamá biológica de los hijos de Ricky Martin y de su esposo Jwan Yosef, y no sólo de los pequeños, sino de su nueva bebé de ocho meses.

Foto: Divinity

No solamente por el parecido con los niños, en 2017 Ricky compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece abrazándola de manera cariñosa pero amistosa.

Foto: Infobae

Después de que él la compartiera, sus seguidores le preguntaban en los comentarios si se trataba de la madre de sus hijos, no sólo por el abrazo, sino justamente por el gran parecido con los pequeños.

«Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella», «casi que no me quedan dudas» y «la sangre no miente», rezaban algunos de los comentarios en el posteo.

Ricky Martin tiene una relación amorosa con Jwan Yosef, con quien anunció su deseo de tener hijos en 2008 compartiendo su decisión con el público de pedir prestado un vientre para optar por la inseminación artificial. Tal como dice el cantante puertorriqueño, «yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo».

Foto: El Especial

Actualmente los mellizos tienen 12 años y nunca antes se supo de quién era el vientre en donde los chicos se gestaron.

Los tres, Jwan Yosef, Ricky Martin y Eglantina Zingg, han sido vistos en algunas fiestas, juntos como amigos.

Por otro lado, Jwan y Ricky tuvieron una tercera hija, Lucía, quien nació el pasado diciembre. «Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida», posteó en su cuenta de Instagram junto con una fotografía de las manitas de Lucía.

Foto: E! Online

Fue hasta esta semana, a sus ocho meses de edad, cuando pudimos ver el rostro de Lucía, la nueva integrante de la familia. «La luz de mis ojos #Lucia», escribió Ricky en la foto que compartió de ella sentada en sus piernas.

¿Es Eglantina la mamá de Lucía?

Nuevamente, al revelar el rostro de Lucía, surgieron comentarios en redes en donde especulan que Eglantina podría ser sin problema su madre biológica, de ella y de los gemelos, por su parecido.

Sea o no sea su madre biológica, la pareja es más feliz que nunca y no podrían desear nada más.

¿A qué se dedica la presunta madre de los hijos de Ricky Martin?

Eglantina Zingg Puppio es una actriz, modelo, conductora de de televisión y agente de paz venezolana, quien fundó Proyecto Paz Latinoamérica, organización la cual tiene como objetivo promover los valores de los jóvenes por medio del deporte, la música y la cultura.

Foto: El Especial

Desde muy temprana edad comenzó con el modelaje y ha encabezado las principales pasarelas internacionales.

Por su trabajo como modelo, conductora y actuvista, Zingg se relaciona con múltiples celebridades como: Juliette Lewis, Alejandro Sanz, Juanes, Glenn Close, Alfonso Cuarón, Carolina Herrera y hasta con el Papa Francisco.

Con información de Cultura Colectiva

