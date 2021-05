Fallece el actor Guillermo Murray a los 93 años

México.- A veces el exceso de vanidad ha hecho que los famosos cometan tremendos errores al querer lucir su rostro y cuerpo joviales y «perfectos».

Ya sea por el paso del tiempo o por simple vanidad, muchas estrellas deciden someterse a dolorosas cirugías que cambian por completo su rostro.

Aquí te dejamos el recuento de las celebridades que no necesitaba cirugía y aún así .

Demi Moore

Recientemente llamó mucho la atención el paso de Demi Moore por la pasarela de Fendi, donde lo que más llamó la atención fue la transformación de su rostro.

Kloé Kardashian

Recientemente Kloé fue severamente criticada por cambiar drásticamente la apariencia de su rostro y es que el aumento de sus labios fue tanto que parece que no los puede ni juntar. Lo que más enojó a sus fanáticos fue que negara el haberse intervenido.

Megan Fox

Uno de los rostros más bellos de Hollywood, ha sido considerada una de las mujeres más guapas del mundo, sin embargo, en recientes fotografías luce una cara totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver de ella.

Renee Zellweger

En 2016 se estrenó Bridget Jones’s Baby, película que era muy esperada por los fanáticos de este personaje inglés, pero lo que más llamó la atención fue la apariencia tan diferente de la protagonista, al grado de parecer otra.

Lindsay Lohan

Lindsay constantemente está en el ojo del huracán y una de las razones de más peso es por su apariencia física. A lo largo de su carrera, la pelirroja se ha sometido a numerosas cirugías que han hecho que su rostro luzca muy diferente a como lo conocíamos.

Courtney Cox

La actriz de Friends aceptó públicamente las intervenciones quirúrgicas faciales y no sólo eso, también confesó sentirse arrepentida, ya que ella misma asegura que no se siente ella misma y que ahora se ve diferente.

Nicole Kidman

Considerada una de las mujeres más hermosas de Hollywood, también es una de las mujeres que más ha transformado su rostro. Nicole Kidman ha confesado ser adicta al botox y también ha dicho en reiteradas ocasiones que se arrepiente de algunas intervenciones.

Heidi Montag

La estrella del reality show The Hills había negado algún retoque, pero cuando las cosas se salieron de control no tuvo más remedio que aceptarlo y no solo eso, incluso confesó que se había hecho varias cirugías en un día poniendo en riesgo su integridad.

Nikki Cox

Nikki fue una de las que cayeron en el vicio de las cirugías arruinando su rostro y dejándola irreconocible.

Tara Reid

La actriz de American Pie ha sufrido a lo largo de su carrera cambios en su físico, entre subidas y bajadas de peso y múltiples visitas al cirujano, Tara pasó de ser una sexy actriz a lucir con varios años de más.

Lil Kim

La mítica rapera siempre sorprendió con su apariencia extravagante y vistosos vestuarios, pero cuando la vimos en 2016 no podíamos creer lo que estábamos viendo pues ahora su apariencia llamaba tanto la atención ¡que parecía otra!

