Fallece el actor Kamar de los Reyes

España.- La periodista y escritora Ruth Baza ha presentado ante la policía española una denuncia por violación contra el actor francés Gérard Depardieu por unos hechos ocurridos en París en 1995.

Fuentes policiales de Málaga (sur de España) confirmaron este martes a EFE que la denuncia se presentó la semana pasada en una comisaría de la localidad malagueña de Torremolinos, como adelantó hoy el diario español La Vanguardia.

Baza denunció que en 1995, cuando colaboraba con la revista ‘Cinemanía‘, viajó a París para entrevistar a Depardieu con motivo del estreno de ‘El coronel Chabert’.

La entrevista se produjo en las oficinas de la productora Roissy Fims, en la avenida Georges V de París, duró más de una hora y al finalizar el actor galo comenzó a besarla en la cara y los labios “con frenesí” y le puso la mano en la ingle.

“De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró”, explicó al diario Baza, quien asegura que el actor la penetró con sus dedos.