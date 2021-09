Fallece el comediante el comediante Norm Macdonald por cáncer

México.– La actriz Nailea Norvind ha cautivado al público con su destacado y notable talento, especialmente con sus personajes de villana en diferentes telenovelas que la catapultaron a la fama, pero en esta ocasión, la actriz de ascendencia noruega habló no de sus proyectos profesionales, sino de sus preferencias sexuales y reveló que aunque solo le han conocido parejas hombres, en realidad ella es bisexual.

La actriz le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube y durante la charla recordaron algunos momentos de la vida y carrera de la actriz, como su aparición en la película El Club de los Idealistas, en donde interpretó a uno de los personajes más polémicos por sus romances, incluso compartió una fotografía junto a Claudia Ramírez dándose un beso.

“La parte de la libertad también se lo agrego a los personajes, siento que es importante que no crean que un personaje femenino después de cierta edad no tiene ninguna carga de erotismo y de todo y que ya nada más sirvas como para hacer (a la) mamá, cosas así”, dijo.

En este momento de la plática, Nailea Norvind confesó que no tiene ningún problema con protagonizar escenas románticas con hombres o mujeres, pues para ella es irrelevante el género de la persona con quien trabaje.

“Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su… es que ya no quiero decir su ‘hombre’ porque si me ponen a una mujer, con la mujer o sea, el chiste es que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros”, dijo.

Una vez que estuvieron involucradas en el tema, Mara Patricia Castañeda le preguntó sobre la fotografía que subió a sus redes sociales su hija Tessa Ía en la que aparece besándose con la cantante Marian Ruzzi y Nailea Norvind aseguró que en su familia siempre ha habido mujeres bisexuales.

“Totalmente ad-hoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela… yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar pero mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, confesó.

La actriz insistió en que no le gusta tener una etiqueta, ni que la cataloguen de una u otra forma, pues para ella las vivencias de pareja son lo más importante, no el género de la otra persona.

“Yo no creo en las etiquetas, yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma, yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida pero todos son procesos (…) yo en el amor muy bien. Si hago una retrospección incluso con el padre de mis hijas, estuve enamoradísima y eso no me lo quita nadie y siempre busco eso cuando tengo una relación, solo sé buscar sentir muy bonito y amar al ser que tengo enfrente. Ya aprendí hace unos años que enamorarse no es lo conveniente”, dijo.​