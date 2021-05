Fallece en accidente aéreo Joe Lara, actor que dio vida a ‘Tarzán’

México.- Maire Wink, la youtuber que realiza tutoriales para desmitificar hacks del internet, denunció a través de un video de más de 50 minutos una presunta secta sexual a cargo del coach Ricardo Ponce, pues relató que en uno de sus retiros vivió abuso sexual por parte de este hombre, quien se autodenomina el creador de la autosanación.

En el video de más de 50 minutos, la youtuber relató desde el momento en que conoció al coach de salud y de las primeras impresiones que tuvo de él y según ella empataban con algunas ideas del hombre, a quien ahora acusa de abuso sexual.

​Maire y el coach se conocieron en febrero cuando fue invitada al retiro espiritual de éste, el cual se realizó en Bacalar, Quintana Roo, en donde hablaron poco y conoció cómo eran las prácticas que realizaba este hombre, además de los costos de las prácticas, los cuales ascendían a miles de pesos.

“Tengo que hacerme responsable que a mediados de febrero de este año fui invitada a un retiro en Bacalar de Ricardo Ponce, y lo recomendé en mis historias de Instagram, después viví y vi cosas muy turbias de ese lugar y de Ricardo que no me gustaría que nadie más viviera y mucho menos si alguien llegó ahí por recomendación mía”, inicia el relato la youtuber.

Maire Wink sufre de abuso sexual tras retiro

La youtuber comentó que fue hasta el final del retiro cuando antes de terminar, le pidió que la acompañara y aprovechándose de que estaba muy enganchada con él, fueron al bar del hotel y le pidió que lo acompañara a unas oficinas, donde abuso sexualmente de ella.

«Llegó el último día del retiro. Se acerca a mí y me dice al oído ‘no te vayas a ir’, estaba muy enganchada con este hombre ‘sensible’, termina el retiro, nos vamos al bar del hotel. Ricardo me da un beso y me llevó a unas oficinas, nada más se bajó los pantalones y me dijo ‘chupámela’ y no hubo más que el sexo más burdo de la historia pero buscaba su celular para grabar, ahora entiendo que fui manipulada», dijo.