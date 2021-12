Fallece Paquito Guzmán, el icono de la salsa, a los 82 años

Miami, EU.- Una canción inédita que la cantante estadounidense Whitney Houston grabó como versión ‘demo’ a los 17 años se subastará junto con un video digital NFT creado por la artista Diana Sinclair, en coincidencia con la Semana de Arte de Miami.

Se trata de una muy temprana muestra “nunca antes escuchada” de una grabación que realizó la diva antes del despegue meteórico de su carrera musical, truncada con su trágica muerte en 2012 a los 48 años, y que subasta la plataforma NFT OneOf.

Foto: TIC Televisión

El ganador de la subasta tendrá acceso personal a esta grabación y al video digital creado por la artista visual estadounidense de 17 años Diana Sinclair, considerada por el sitio digital Fortune como una de las “50 personalidades más influyentes” en los conocidos como NFT (Non-Fungible Tokens).

Sostenidos por tecnología conocida como cadena de bloques, “blockchain”, que facilita transacciones sin intermediarios, los NFT son contenidos digitales a los que se asigna un valor en criptomonedas y generan un certificado de autenticidad inalterable, original y único, que permite que sean subastados y comercializados en internet sin ser copiados, como puede ocurrir con obras tradicionales.

“Antes de filmar pasé mucho tiempo escuchando no solo la música que cantaba Whitney, sino también las imágenes que la rodeaban y su trabajo en el empoderamiento de las mujeres negras”, señaló en un comunicado Sinclair.

Un ejemplo de Whitney como inspiración para Sinclair es el video musical de su canción ‘I’m Every Woman‘, donde el “talento y la presencia” de la cantante “se destaca”, agregó.

El objetivo de esta artista visual era resaltar en el video digital “esos lados de Whitney” y luego “crear un trabajo de animación que simplemente dejara que ella brillara”.

Foto: Los 40

Pat Houston, uno de los responsables del legado de la cantante a través de la Whitney E. Houston Foundation, dijo sentirse emocionado al ver su “maravillosa música expandirse a la nueva tecnología de esta era” y cómo influye en una “nueva generación” como la de Sinclair.

Las ganancias de las ventas de la colección NFT exclusiva de Houston, que culmina hoy con la subasta de la grabación inédita y una fiesta amenizada por el DJ mOma, se destinarán la fundación que lleva su nombre, una organización sin ánimo de lucro enfocada en “empoderar, apoyar e inspirar a los jóvenes”.

La colección Whitney Houston OneOf incluye “miles de NFT asequibles a precio fijo con fotos de archivo de los primeros años de vida y la carrera de Houston, que rara vez se ven, y animaciones coloridas y vibrantes que crean un fascinante efecto de álbum de fotos digital”, agregó la plataforma.

Foto: Grazia

La cantante fue una de las voces más populares de las décadas de 1980 y 1990 y se consagró como estrella internacional gracias al tema ‘I Will Always Love You‘ que interpretó para la película ‘The Bodyguard’, que protagonizaron ella y Kevin Costner en 1992.

Es la primera artista negra de la historia con tres discos de diamante en su bagaje comercial, después de que su álbum ‘Whitney‘ (1987) haya superado los 10 millones de copias que la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA) exige para esa acreditación.

Houston, que falleció tras ahogarse accidentalmente en la bañera de su hotel después de haber tomado una combinación de medicamentos y cocaína, fue elegida por el Salón de la Fama del Rock & Roll para entrar a formar parte de su panteón de artistas.

Con información de EFE