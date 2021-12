Fallece reconocido arquitecto de Xalapa, Enrique Murillo Pérez

Xalapa, Ver.– El secretario de Salud en Veracruz repartió culpas para justificar el desabasto de distintos medicamentos. Durante su comparecencia en el Congreso del Estado este lunes fue cuestionado sobre la falta de fármacos a la que se enfrentan habitantes de toda la entidad para atender diversas enfermedades.

Dijo que es resultado del interés económico de los laboratorios que los fabrican, a lo que llamó una decisión perversa.

“Desabasto que ha sido una estrategia de mercadotecnia de los laboratorios que fabrican todos los medicamentos y que precisamente, de manera indolente elevan los precios para que los gobiernos ocupen todos los recursos en estos tratamientos…el abasto de medicamentos no dependía de una institución tan noble como la Secretaría de Salud. Dependía de la decisión perversa de los laboratorios dedicados a la fábrica de estos medicamentos, lo mismo los oncológicos” aseguró.

Añadió que la actual administración encontró vehículos de la Secretaría de Salud en mal estado y acusó que incluso, sin llantas y refacciones, lo que dificultó la distribución de éstos a las unidades de salud:

“Al no habernos dejado una estructura de distribución, un parque vehicular, ¿conqué llevamos las cajas a todos los centros de salud?, con transporte, con gasolina, con unidades. Vayan a las jurisdicciones sanitarias, ahí están las unidades que utilizaron ellos para transportar. Nada nos dejaron. Se robaron las llantas, las refacciones, para que hoy nos dejen un parque vehicular abandonado. Ahí hay otra inversión en la que hemos estado trabajando para que nuestros equipos zonales vayan a llevar los medicamentos. Si llegan la Coca Cola y las Sabritas a las altas montañas, cómo no van a llegar nuestros medicamentos, pero con qué, si no nos dejaron nada”.