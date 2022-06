Fallece secretario de Organización de MC Veracruz

Xalapa, Ver.- El delegado de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara descartó que ya se haya destapado como candidato a Gobernador de Veracruz por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Cuestionado al respecto, este lunes dejó en claro que seguirá trabajando para que los programas del Bienestar sigan llegando a la población del estado y advirtió que se cuiden los que sí se andan «destapando» políticamente:

«Todos los que andan destapados, que tengan cuidado, que se pongan su capucha de escampar el agua o algo. Yo la verdad no ando destapado, siempre ando con mi camiseta bien puesta, yo dije que traigo mi camiseta de la P, del pueblo, tatuada, ni si quiera es camiseta y traigo mi chaleco del Bienestar siempre, eso sí, porque siempre ando trabajando».

Manuel Huerta, quien fue dirigente de Morena en Veracruz, confió en que pronto se decidirán más encuestas a través de las cuales se designen las candidaturas. En ese sentido dijo que si el pueblo así lo decide, aceptaría la candidatura:

«Sé que el Movimiento de Regeneración Nacional se está revitalizando, van a tener asambleas, reuniones, yo todavía tengo permiso para seguir mi función y sé que el Movimiento va a decidir que las encuestas y el pueblo va a resolver estos temas. Confío en que el pueblo es sabio, que va a tomar la decisión. He trabajado toda mi vida, desde hace muchos años par que estos cambios ocurrieran, me siento muy satisfecho y siempre voy a estar donde sea que el pueblo me exija que esté. Van a venir los tiempos, el pueblo se va a manifestar y ya entonces…».