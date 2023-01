Falleció el presidente municipal de Navojoa, Sonora, Mario ‘Mayito’ Martínez

México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este viernes en la conferencia matutina realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en Ciudad de México, mencionó que el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, será una especie de “pago por evento” por todas revelaciones que saldrán a la luz.

López Obrador aseveró a periodistas que no se aburrirán con todo lo que saldrá a relucir en el juicio que inició esta semana en un tribunal de Nueva York.

«Quisieran que nos brincáramos etapas, que yo me metiera a otros temas, incluso relacionados con García Luna, pero sí tenemos el juicio, es como pago por evento“, declaró.

“Yo qué les puedo decir, siéntense. no va faltar algún sillón, una butaca, no va a faltar quién transmita lo que está pasando en el juicio y no se van a aburrir“, agregó.

“Entonces a partir del lunes que se esté informando, porque sí hay manera de saber cómo se va a llevar a cabo este proceso y que todos estemos informados, y yo cada vez que pueda les voy a estar informando a ustedes, pero fundamentalmente a la gente”, argumentó.