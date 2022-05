Falleció Eugenio López Rodea, fundador de Jumex a los 87 años

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que nunca un Gobierno de México le ha dedicado tanto tiempo en combatir la inseguridad y la violencia como el que encabeza.

En la conferencia matutina llevada. cabo este viernes en Cajeme, estado de Sonora, López Obrador dejó en claro que todos los días de 06:00 a 07:00 h se reúne con el Gabinete de Seguridad para tomar decisiones y combatir la violencia que se vive en México.

“Es más, los asesinatos, los homicidios, se daban a conocer en un informe quincenal, y el presidente yo creo que se enteraba cada 15 días. Ahora no, ahora es diario, les puedo decir cuántos asesinatos hubieron ayer lamentablemente en el país, en dónde, las causas, cuántos vinculados a la delincuencia organizada, en qué estados y en dónde no hubo homicidios, y así en todos los delitos”, dijo

El mandatario mexicano reiteró que en el periodo neoliberal predominaban los crímenes de Estado, el cual a su juicio era el “principal violador de los derechos humanos”.

«A diferencia de antes, los crímenes no tiene que ver con la autoridad, antes habían crímenes de Estado era lo que predominaba. El Estado era el principal violador de los derechos humanos, ahora no es así, porque ya no hay esa relación de complicidad que existía. Hemos evitado que se asocie la autoridad con la delincuencia organizada, sigue habiendo, porque estamos en un proceso de transición, y fue mucho el descuido”, enfatizó.