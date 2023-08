Falleció William Friedkin, director de la película ‘El Exorcista’

Estados Unidos.– ¡Ya no creemos en el amor! Una pareja más se separa, esta vez el amor se terminó entre Natalie Portman y el ex bailarín, Benjamin Millepied, quienes ya están separados, tras 11 años de matrimonio y 2 hijos, Aleph, de 12 años, y Amalia, de 6 años. Sigue leyendo y te contamos los detalles.

Natalie Portman NO perdona la infidelidad y se SEPARA de Benjamín Millepied, esto sabemos

Según lo publicado por Us Weekly, luego de que se dio a conocer la infidelidad por parte de Benjamín Millepied, quien tuvo una aventura con Camille Étienne, una activista de 25 años, Natalie Portman intentó salvar su matrimonio, pero no logró superar la infidelidad de su esposo.

Foto: RPP

Tras vivir una amarga experiencia con el actor Gael García, la estrella de Hollywood volvió a encontrar el amor con el entonces bailarín Benjamín Millepied, quien le ayudó a la famosa a prepararse para su papel en la cinta «Cisne Negro» de Darren Aronofsky. La pareja se casó en 2012. En varias ocasiones, Natalie Portman aseguró que vivía un sueño con su esposo e hijos; sin embargo, el sueño terminó en una pesadilla cuando se dio a conocer la aventura del padre de sus hijos.

La supuesta infidelidad salió a relucir en junio, con unas fotografías filtradas, que aparecieron en Page Six, donde se pudo ver al ex bailarín con Camille Étienne. Aunque las fotografías aparecieron el pasado mes de junio, se dice que la actriz ya tenía conocimiento de la infidelidad de sus esposo, desde marzo de 2023.

Foto: Cosmopolitan

Natalie Portman y Benjamín Millepie intentaron salvar su matrimonio

Una fuente cercana aseguró a Page Six, que el ex bailarín principal del New York City Ballet y Natalie Portman estaban intentando salvar su matrimonio, porque la actriz se negaba a que sus hijos crecieran en un ‘hogar roto’; no obstante, esto no funcionó.

De acuerdo con la fuente, Millepied lamenta sus acciones y está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. ‘Él la ama a ella y a su familia’, mencionó.

“Luego de que se dio a conocer la noticia de su aventura, han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente están separados”, confirmó una fuente cercana a la pareja a Us Weekly.

Con información de Panorama