Falso presunta caída de OVNI en Veracruz Puerto: PC

Veracruz, Ver.– La presunta caída de un Objeto Volador No Identificado (OVNI), en el fraccionamiento Lomas de Río Medio durante la noche de este domingo, se trató de una noticia falsa divulgada en redes sociales, aseguró el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.

La noche de este domingo se hizo viral en redes sociales, la imagen de un artefacto redondo con una antena, el cual se aseguraba había caído sobre un árbol a las afueras de una vivienda del mencionado fraccionamiento.

El propio meteorólogo, Isidro Cano Luna, mencionó en una publicación en sus redes sociales, qué se debía tener cuidado, y que por seguridad, ningún ciudadano intentará abrir este objeto, ya que esté debía hacer encapsulado con un equipo especial de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En entrevista concedida este lunes, el director de Protección Civil de Veracruz aseguró qué, no existió ninguna llamada de emergencia por parte de los vecinos de la zona; además de que, nadie en sus publicaciones colocó la ubicación del presunto artefacto.

“Solamente hubo una publicación, una foto nada más, no hay más, saquen sus conclusiones, si solamente hay una foto de una solo ángulo, pues que no es normal. No hubo ninguna llamada de la gente, ni reporte que hayan hecho al 911 y cuando vi las publicaciones es la misma foto en la copa de un árbol, puede ser una foto en cualquier parte del mundo”, subrayó.