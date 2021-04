Falso que Cisneros Burgos sea investigado por la FGR, asegura Cuitláhuac García

Xalapa, Ver. – El gobernador Cuitláhuac García Jiménez desmintió que el secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos haya incurrido en defraudación fiscal y que por ello sea investigado por la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Aseguró que él mismo constató que no existen las cuentas bancarias que se le atribuyen y que supuestamente habrían sido congeladas

«Es falso. Totalmente falso. Ni está la indagatoria ni son sus cuentas. Lamentable que un medio se preste a eso» respondió la mañana de este miércoles tras ser cuestionado sobre la información que publicó el periódico Notiver, donde se señaló que el funcionario estatal era investigado por defraudación fiscal y que la Dirección General de Delitos Fiscales requirió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) del funcionario estatal.

García Jiménez comparó dicha información con la afirmación de la aparición de un extraterrestre y precisó que la propia Fiscalía General de la República le aclaró que es falso.

«Es falso. No existe. Acabo de hablar con el delegado de la FGR y se rió. Dijo que no podía siquiera contestarte de una mentira y yo menos voy a plantearle aquí hay un número chorrocientos… cómo creen que van a investigar una cuenta falsa…al rato me van a sacar que ya vino E.T. a visitar al secretario de Gobierno…E.T. no existe. ¿Me van a insistir que aclare eso?» respondió a la insistencia en las preguntas sobre el tema.