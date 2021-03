Falta de cajeros frena Bancos del Bienestar

Por José Sobrevilla

¿Un banco deja de serlo porque le faltan cajeros?

En su gira por Veracruz, en Las Choapas, durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador adujo que, por la falta de cajeros automáticos en el mercado, serán inauguradas menos sucursales del Banco de Bienestar, BB, de los programados para este año; y que el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena le había informado que se están consiguiendo, pero que «son tantos que no los hay suficientes en el mercado nacional”. El compromiso –explicó el titular del Ejecutivo– será inaugurar poco más de 800, equipados y ya funcionando, y el año próximo 2022 se hará lo propio con todas las sucursales.

En primer lugar es necesario recordar que hace casi un año, el 1º de julio de 2020 fue cancelado el contrato otorgado por el Banco del Bienestar a Vivcolmex para la instalación de ocho mil cajeros automáticos en sus sucursales, mediante el cual se habrían de desembolsar importantes cantidades. De acuerdo a la copia en poder de Noreste.net, el monto del contrato –otorgado mediante adjudicación directa– sería, mínimo, por 281 millones 900 mil pesos más IVA, y un monto máximo de 10 mil 800 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado. Dicho contrato fue autorizado por el ex presidente del BB, Rabindranath Salazar Solorio.

Encabezado posteriormente por Diana Álvarez Maury, el Banco del Bienestar envió una carta a Ignacio Miguel Carral Kramer, presidente del Consejo de Administración de Vivcolmex, la empresa vinculada al tabasqueño Carlos Cabal Peniche, donde le decía: “Se les comunica la terminación anticipada del contrato con los debidos 15 días de anticipación determinados, siendo la fecha efectiva a partir del 22 de julio de 2020” (…) “En caso de que existan servicios efectivamente otorgados que se encuentren pendientes de pago en la fecha en que surte efectos la terminación anticipada, deberá acreditar plenamente su realización y entrega ante la Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación del Banco del Bienestar, como área administradora del Contrato”.

Por esas fechas, los periodistas habían estado cuestionando al presidente sobre la empresa “Vivcolmex” propiedad del legendario empresario Carlos Cabal Peniche e incluso, el titular del ejecutivo, habría respondido que “Carlos Cabal Peniche no tiene nada que ver con nosotros y da la casualidad de que es mi paisano, pero eso no significa ningún tipo de relación y no protejo a nadie. Tengo relaciones de amistad, no de complicidad, no llegué con el apoyo de grupos de intereses creados, no llegué aquí porque recibí dinero de hombres de negocios”[1]

Seguro usted recuerda que el ex priista Carlos Cabal Peniche, cuando era director de Banca Unión-Cremi, fue importante donador en 1994 para la campaña de Roberto Madrazo cuando éste aspiraba a la presidencia del PRI y también para las campañas de Ernesto Zedillo y Luis

Donaldo Colosio. Su banco, por malos manejos, fue intervenido en 1994 por la Secretaría de Hacienda, lo que le hizo refugiarse en Australia donde cuatro años después fue detenido.

Al haber sido parte Unión-Cremi del rescate del Fobaproa, el ahora titular del Ejecutivo, entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, lo denunció ante la ex Procuraduría General de la República por desvío de recursos de aquella institución bancaria; pese a todo el ex banquero jamás pisó la cárcel y se le decretó libertad con las reservas de ley, documentaron varios medios.

Fue el 14 de julio de 2020, cuando el periodista de El Universal, Mario Maldonado, difundió que el de los cajeros con la empresa de Cabal Peniche había sido un negocio de Gabriel García Hernández, Coordinador General de los Programas de Desarrollo de la presidencia, y que el presidente le había instruido “Operar los recursos de los programas para el desarrollo, asegurando el triunfo de Morena en el proceso electoral 2021”, pero que Hernández no lo obedeció y apoyó con todo a Bertha Luján para ocupar la dirigencia nacional de Morena y fue por ello que el presidente le retiró el negocio de los cajeros del bienestar[1].

Señala el periodista egresado de la Carlos Septién García que Gabriel García Hernández buscaba llevar a la Cuarta Transformación al empresario favorito de Carlos Salinas de Gortari, Cabal Peniche, y a Alejandro del Valle quien fuera fundador de Telmark de México, la empresa de telemercadeo y propaganda electoral, y que los cajeros serían importados de Corea del Sur. Destaca, además, que al principio buscaban que los cajeros fueran instalados en las más de 23 mil tiendas de Diconsa y que opera Segalmex, pero no fue posible por la precariedad de las mismas, algunas de las cuales incluso no cuentan con servicio de energía eléctrica.

El tema es muy amplio y con muchas aristas, por lo que seguramente habremos de seguir publicando sobre el mismo y, sobre todo, acerca de los términos del contrato que fue cancelado y que ahora origina esta falta de cajeros para el inició total de las mil 350 sucursales que planeaban construir del Banco de Bienestar para este año.

La promesa original, en todo caso, se refiere a 13,500 cajeros que, al ritmo actual, no se cumplirá en todo el sexenio. Un tema adicional es que las construcciones encargadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, se ubican en medio de la nada entre poblaciones que no cuentan con ningún servicio financiero. Pero –además– donde fueron construidas las “sucursales” no hay internet, agua o desagüe y menos la capacidad física para atender a los miles de beneficiados de los programas sociales. ¿Error de diseño o cálculo fallido para que ese banco jamás sea un competidor de la banca formal?

Esta vez fueron los cajeros. Pero… ¿Y el core bancario (negocio desarrollado por una institución bancaria con sus clientes minoristas y pequeñas empresas)? ¿Y los sistemas mínimos económicos con que no cuenta el del Bienestar? ¿Y las funcionalidades básicas para recibir las remesas de bancos norteamericanos? ¿Y el personal con conocimiento de banca? ¿Internet? ¿Servicio de nube? ¿Agua y desagüe para las sucursales?

Según el ‘Sol de México’ (Enrique Hernández, 1º de julio 2020) “La asamblea de accionistas de Vivcolmex del 6 de septiembre de 2018, encabezada en ese momento por José Rafael Guadalupe Carral Escalante, como presidente de Vivcolmex, hizo una modificación del objeto social de la empresa, para dedicarse a actividades de préstamo, créditos, así como para ser socios en empresas mexicanas o extranjeras que se dediquen a actividades de crédito o inversiones en fondos”[1], sólo como dato.

Esta es opinión personal del columnista