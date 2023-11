Falta difusión y apoyo al son jarocho: Los Cojolites

Xalapa, Ver.- En un comunicado oficial, Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, anunció que en la jornada electoral federal del 2 de junio de 2024 no se implementará el voto electrónico. La decisión se basa en la evaluación de procesos electorales anteriores, donde se utilizó la votación electrónica de manera piloto en ciertos distritos electorales y casillas.

Para el próximo proceso electoral federal 2023-2024, que renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), Cervantes Martínez confirmó que, de manera general, no se contempla el voto electrónico. Aunque no proporcionó detalles específicos, aseguró que no se habilitarán casillas electrónicas.

El presidente del Consejo Local del INE en Veracruz recordó que el 1° de noviembre dio inicio el proceso electoral popular en el ámbito federal, abarcando la elección del Presidente de México, 128 senadores y 500 diputados. A nivel local, las 32 entidades federativas se preparan para sus respectivas elecciones. En estados como Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán se llevarán a cabo elecciones para gobernador.

En las entidades federativas se realizarán elecciones para diputados locales, con la excepción de Coahuila. Cabe destacar que la Ciudad de México y Veracruz son los únicos dos estados que no tendrán elecciones para presidentes municipales en este proceso electoral, según lo confirmado por Cervantes Martínez. Con esta información, los ciudadanos pueden anticipar el contexto electoral que vivirán en los próximos meses y prepararse para el ejercicio de su derecho al voto.

