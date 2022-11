Faltan unas horas para la inauguración de Qatar 2022; aquí el roll de juegos

París.- Las sorprendentes mascotas de los Juegos Olímpicos de París 2024, unas pequeñas figuras inspiradas en los gorros frigios rojos icono de la Revolución Francesa (1789-1799), ya se venden en la tienda oficial de la ciudad, por un precio que oscila entre los 20 y 30 euros (400 y 600 pesos mexicanos).

Después de su lanzamiento, los gorros de estilo frigio (“phryge”, en francés) y otros productos derivados de los JJ.OO. llevan unos pocos días a la venta en un pequeño establecimiento del centro de París, situado en el barrio de Les Halles.

Foto: Diario Sur

“La acogida ha sido muy positiva. La gente los aprecia mucho porque realza la historia de Francia y es diferente a lo tópico de las mascotas olímpicas, inspiradas en los animales”, opinó a EFE el encargado de la tienda, Pierre Guiramand.

Aunque es muy pronto para conocer los primeros datos de ventas, Guiramand adelantó que el establecimiento recibe de media entre 300 y 400 personas al día, “de un perfil muy variado, desde franceses hasta turistas extranjeros”.

El objetivo de los organizadores es vender hasta 2 millones de mascotas hasta 2024. Su precio oscila dependiendo el tamaño de la figura, de los 20 a los 30 euros. Los llaveros de peluche tienen un precio menor, de 13 euros.

Foto: Corredor

Además de en la web, la cadena Carrefour también comercializa estas mascotas nacidas tras dos años de trabajo de un equipo formado por una veintena de publicitarios y especialistas en comunicación, muchos de ellos de la parisina Agence W.

Los dos principales héroes fueron bautizados como la Phryge Olímpica y la Phryge Paraolímpica -con una prótesis en la pierna derecha-. Precisamente este guiño a las personas con hándicap ha agradado a Claire, de visita en la tienda y residente a una hora de París.

La treintañera, no obstante, tiene sus reticencias sobre el diseño y la significación del peluche. “No sé si me gusta, teníamos otros símbolos mejores que el gorro frigio”, anotó la mujer. No es la única en censurar su diseño. A algunos internautas la forma de las figuras les evoca un clítoris.

Sin embargo, las críticas más duras vienen de la parte de la fabricación. La gran mayoría de los dos millones de mascotas se producirán en su mayoría en China, a través de la pymes francesas Gipsy Toys y Doudou et compagnie, y no en suelo galo.

Foto: Columna Digital

“Luchamos porque Francia sea capaz de tener suficientes materias primas y fábricas textiles para manufacturar esa cantidad en unos meses. Constatamos que hoy en día es imposible”, reconoció el portavoz del Gobierno, Olivier Véran.

La organización de los Juegos prefiere ver el vaso medio lleno. Destaca como novedad que en torno a un 8 por ciento de esa fabricación será en territorio francés, en una manufactura que se abrirá a finales de este mes en la región de Bretaña.

“Así podremos recuperar parte del saber hacer de la industria de los juguetes, hace tiempo deslocalizada en Asia”, destacó la directora de marca de los JJ.OO. de París, Julie Matikhine, quien aclaró que los materiales de las mascotas cumplen con las reglas europeas de fabricación y seguridad.

Con información de EFE