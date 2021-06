Familia de Ilamatlán pide apoyo al gobernador Cuitláhuac para trasladar el cuerpo de joven fallecido en Jalisco

Veracruz, Ver.– Familiares de una señora fallecida en mayo en el hospital del ISSSTE, ubicado en la avenida Salvador Díaz Mirón, denuncia falta de aire acondicionado en el nosocomio y negligencia médica en la atención a su derechohabiente.

Michelle Alcahe, nieta de la ahora occisa, relató que el pasado 26 de mayo su abuela ingresó al hospital por un desequilibro electrolítico, tras dos días en urgencias fue trasladada al cuarto piso del nosocomio, donde la atención no fue buena y aquejaban la falta de aire acondicionado, situación que se le reportó a la directora del hospital, Diana Bandala.

La encargada del hospital del ISSSTE en Veracruz Puerto les aseguró que los técnicos arreglarían el tema, pero esto no sucedió, por lo que le dijo a su madre, que lo ideal sería cambiar a su abuela de lugar, pues por falta de aire acondicionado esta podría adquirir una bacteria, ya que, con el calor, estas se propagan con mayor facilidad.

Foto: Alejandro Ávila

“Entonces mi abuela lamentablemente adquirió una bacteria que le afectó en las vías respiratorias, ocasionándole flemas y obstrucción para poder respirar, inclusive también se tuvo que pedir el permiso para meter un ventilador, este tenía que ser nuevo por lo mismo de tantas políticas que tienen para ingresar cosas, y bueno…pues lamentablemente falleció el domingo 30 de mayo. Los médicos no acudieron, inclusive mi abuela se estaba ahogando, les pidieron que trajeran un catéter, no tenían el catéter, mi mamá se ofreció que lo fueran a comprar, los médicos ‘no, no, ahorita lo conseguimos’. Al final de cuentas nadie pudo ayudar, había puro residente, las enfermeras estaban en cambio de turno, pasaron dos horas y media y cuando mi mamá fue a buscar ayuda como por quinta vez, pues ya cuando falleció fue cuando los médicos acudieron a donde estaba ella”, relató.

La ahora occisa trabajó durante muchos años como Médico Anestesiólogo en el Hospital Naval, por lo que su familia lamenta que existan condiciones adversas para la atención médica en una institución como el ISSSTE, sobre todo en Veracruz, con calores en ultimas fechas de hasta 30 grados.

La familia de la señora fallecida, aseguró que cuentan con pruebas en video y fotografías, datos de horarios y documentos, donde se detalla y visualiza la negligencia médica en la atención a la señora; por lo que analizan hacer una demanda en contra de la institución de salud, pues existen muchas personas que sufren la misma situación y no desean que su estancia sea letal.

Por Alejandro Ávila