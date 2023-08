Familia de teniente de la Marina, Gloria Cházaro, exige justicia por muerte, pide que caso sea atraído por la FGR

México.– Eduardo Cházaro Berriel exigió una investigación exhaustiva sobre el caso de la muerte de su hermana, la teniente de la Marina, Gloria Cházaro, y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso ante las irregularidades en la investigación por parte de las autoridades del estado de Veracruz, donde además, no hay una investigación por la presunta responsabilidad de su pareja, Octavio Capetillo.

“A partir de ese momento (del momento de la muerte de la teniente) ni siquiera hubo más mensajes (por parte de Octavio Capetillo), ni una llamada, no se presentó en el funeral, no se presentó ni en in la iglesia, ni en el cementerio, nada. Quiero reiterar que no lo estoy señalando, queremos una investigación exhaustiva”, indicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula.

«Es lo que buscamos, que el caso se atraído por la FGR. Nos estamos apoyando por algunas abogados y vamos a solicitar que el caso sea atraído por la FGR”, agregó.