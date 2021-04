Familia entera muere en menos de 48 horas a consecuencia del covid

México.- En el Universo Marvel, ya sea en las películas series o en los cómics, hay una infinidad de guiños o referencias a la cultura popular del mundo, pero pocos tan extraños como el que un chico español descubrió en los últimos días, cuando se dio cuenta que en una historieta aparecía un aficionado del Betis…¡Y otro del América!.

Por increíble que parezca, la playera y el escudo de las Águilas tienen su lugar en una entrega de Capitán América y Falcon, que data del 2016 pero que se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales.

En una de las ya clásicas escenas apocalípticas de Marvel, una invasión de alienígenas desata la locura en el planeta tierra y ahí, entre todo el terror de los humanos, los hinchas de América y del Betis tienen su Easter Egg.

El video se ha popularizarlo en Twitter y grupos y foros americanistas en Facebook, además de ya hacer ruido también en España con el fanático bético.

La inclusión del americanista y el del Betis en este ejemplar no es una coincidencia, más bien se trata de un homenaje que el ilustrador de Marvel, Carlos Pacheco, decidió hacerle a un par de amigos. Así mismo lo expresó el artista en una entrevista con Canal Sur, donde explicó los motivos por los cuales incluyó a estos personajes en la historia.

Foto: Web

«El futbol no es algo que me apasione, pero entiendo que el betisismo es una filosofía muy particular y este tipo de bromas o guiños en el mundo del cómic yo las uso bastante». Además, en su cuenta de Twitter, Pacheco también contó la historia del azulcrema que aparece que está entrega, el cual está basado en un amigo suyo.

El autor de la obra aseguró que gran parte de la sorpresa del video, se debe a que la serie de ‘Falcon and the Winter Soldier’, que está siendo un éxito en Disney+, está basada en en esa saga que él mismo ilustró.

«Es un cómic que hice hace 5-6 años y no veía venir que se hiciera tanto ruido en estos días. Es cierto que está la popularidad por la serie de Disney de Falcon and the Winter Soldier, que está basada en este cómic, pues se ha revisado, por ahí probablemente venga la sorpresa de este chico».

En sus redes y después del gran ruido que provocó su historieta de Marvel, Carlos Pacheco puso más ejemplos de guiños a situaciones o personajes de la cultura popular que ha metido en sus cómics, como. Arturo Pérez Reverte.

Con información de Medio Tiempo