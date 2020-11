Familia llega al final de un arcoíris; el momento se vuelve viral

Si ya hubo una cumbia del coronavirus, ¿por qué no habría un villancico en honor a la temible covid-19? Pues bueno, todo parece indicar que en las próximas semanas no dejaremos de escuchar esta canción que se hizo viral en Tik Tok; algunos no se la pueden sacar de la cabeza y otros ya hasta hacen coreografías.

No cabe duda que la pandemia ha dejado estragos en el mundo y muchos momentos memorables que en algunas décadas formaran parte de los anales de la historia; seguramente en esa recopilación de sucesos también incluirán el boom de la app y junto con ella, la pegajosa canción navideña.

El creador de este villancico del coronavirus en el usuario Javi Arjona Ketchup, mejor conocido como @javiketchup en las redes sociales, se está haciendo muy popular debido a que lanzó esta versión actualizada que se puede usar en este caótico 2020 para amenizar las fiestas pandémicas navideñas.

Se trata de la melodía la “Marimorena”, un canto muy popular para la Navidad, pero ahora con una revisión y una nueva interpretación que expone a la perfección cómo es que muchas personas están viviendo el confinamiento a causa de la crisis sanitaria de covid-19 que comenzó el pasado diciembre en Wuhan, China.

Así va esta canción decembrina en honor a la Covid-19

Si ya estás en el modo más navideño desde que comenzó el mes de noviembre e incluso traes puesto tu suéter alusivo, te dejamos la letra de este villancico; o incluso si quieres hacer tu propia versión en TikTok, es momento para que comiences a ensayar y practicar con todo y coreografía.

“La Virgen y San José y la estrella que brilla obligan a los pastores a acudir con mascarilla. Tose, tose, tose, pero con cuidado, que no me contagies al pastor de al lado. Todos este año, todos confinados, que no nos visitan ni los Reyes Magos”, canta el usuario de Tik Tok.

El video tiene hasta el momento más de 120 mil reproducciones, ocho mil “me gusta” y 325 comentarios en los que celebran la creatividad de javiketchup. Incluso otros ya están haciendo sus propias versiones y están viralizando a este sujeto que le puso un toque muy realista a su villancico.

El usuario está muy emocionado porque incluso ya salió en las noticias en España y otros tiktokers ya están poniéndole toda la actitud a las grabaciones de sus propias versiones de la “Marimorena” que habla de la covid-19.

Con información de Radio Fórmula