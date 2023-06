Familia presidencial fuera del proceso sucesorio de Morena: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su Gobierno avanza en el propósito de tener un sistema de salud pública en el país “mejor” que el Dinamarca y el de Canadá.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que es “único” el trabajo que hace su Administración para tener un sistema de salud pública para todos los mexicanos.

Se hablaba de que iba a ser un sistema, nosotros sostuvimos como el de Dinamarca, como el de Canadá, y nuestros adversarios de inmediato replicaron que eso no era posible, y tienen razón, no va a ser como el Dinamarca o como el de Canadá, va a ser mejor el sistema de salud pública para todos”, subrayó

“En especial para los que no tienen seguridad social, que no tienen ISSSTE, que no tienen IMSS o no tienen seguros médicos privados. Es cerca de la miga de la población que ya está llegando atenderse al IMSS-Bienestar, ya no hay cajas registradas y vamos avanzando”, puntualizó.