Familiares de mujer asesinada en Acayucan piden apoyo para cubrir gastos funerarios

Veracruz, Ver.– Este viernes 20 de mayo se convocó en la ciudad de Cardel a una marcha en punto de las 5 de la tarde por la desaparición de la joven Viridiana Moreno Vázquez; la cita es en la bomba de agua de la colonia Ejidal, y el destino final será el centro de la ciudad, se ha pedido a quienes acompañan en la caminata que vistan de blanco.

Viridiana Moreno de apenas 31 años de edad, fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado 18 de mayo; según los reportes, había salido en su motoneta color azul con rumbo al hotel Bienvenido, pues presuntamente, tenía una entrevista de trabajo, la última comunicación con ella fue a las 12 del día del 18 de mayo.

Foto: Alejandro Ávila

Este jueves 19 de mayo, el hotel Bienvenido de la ciudad de Cardel, emitió un comunicado tras las agresiones sufridas vía redes sociales.

En el documento mostrado, lamentaron la desaparición de la joven pero aclararon qué, su proceso de contratación es totalmente diferente, por lo cual no tuvieron contacto en ningún momento con Viridiana, ya que incluso no cuentan con un área de Recursos Humanos y la persona qué señalan como reclutadora, no labora en su establecimiento.

De la misma manera, se dijeron abiertos a colaborar con las autoridades pertinentes, para aclarar cualquier situación confusa.

Familiares y amigos de Viridiana Moreno Vázquez marcharan la tarde de este viernes con mantas y pancartas, exigiendo se amplíe el protocolo de búsqueda, con la finalidad de encontrar a la joven de 31 años a la brevedad posible.

Por Alejandro Ávila