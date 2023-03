Familiares de trabajadores de CMAS se suman a protestas en Xalapa

Xalapa, Ver.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó una recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Seguridad Pública por hechos de tortura en 2013, ya que si bien, fueron cometidos en un operativo de seguridad contra la delincuencia organizada, fue durante el gobierno de Javier Duarte.

Advirtió que tampoco aceptará la observación por los hechos sucedidos en 2021 tras el cateo de una bodega ubicada en Río Blanco.

“No tenemos nada que ver en el caso porque no había elementos de Seguridad Pública; recibir y analizar la recomendación sí, pero no vamos a aceptar algo que no es verdad”, dijo al argumentar que es mejor que continúen las investigaciones, “pues lo que supimos, por indicios que recogimos en la atribución que tenemos, es que había mercancía robada; incluso quien se dice dueño de esa bodega no pudo comprobar que era suya”.