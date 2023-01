Familias piden al Gobernador apoyo para localizar a 2 activistas desparecidos en los límites de Colima y Michoacán

Xalapa, Ver.– Integrantes del Frente Nacional por el Socialismo se manifestaron este domingo en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada junto con académicos de Xalapa para pedir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la búsqueda de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, desparecidos en los límites de Colima y Michoacán.

Arturo Lagunes Moreno, papá de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, quien es abogado defensor de los derechos humanos dijo que al radicar en esta capital y ser originario de Veracruz es como puede pedir la intervención de las autoridades estatales para que se coordinen con las de Colima y Michoacán:

Expuso que su hijo y el profesor, ambos activistas, aparentemente fueron levantados hace ya casi 15 días sin que las autoridades de los estados mencionados precisen alguna información que permita dar con su paradero:

«Cada día que pasa s crucial porque no sabemos dónde están, no tenemos noticias de ninguna instancia. Sabemos que muchas veces aunque estén trabajando no pueden dar notificaciones para no entorpecer los cauces, que es lo que sabemos, pero que al final el resultado que esperamos independiente de las instancias o las estrategias que lleven a cabo, queremos que nos den el resultado de encontrar ya a nuestros seres queridos».