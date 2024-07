FBI busca ayuda para localizar a adolescente de Utah desaparecida en México

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este jueves en una esperada rueda de prensa que seguirá con su campaña de reelección y aseguró que hasta los líderes de la OTAN le han pedido que se quede para vencer en las elecciones de noviembre al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

Pese a su insistencia, dos lapsus verbales -uno durante una comparecencia con los líderes de la OTAN y aliados y otro en su primera rueda de prensa en solitario desde noviembre- no ayudan a despejar las dudas sobre su capacidad de gobernar cuatro años más, hasta cumplir los 86 años, si gana las elecciones.

Primero, Biden introdujo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como “presidente Putin” y al inicio de su rueda de prensa se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris como “vicepresidente Trump”.

“No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga ‘Joe, no te postules’. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar”, afirmó Biden en la rueda de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington, que conmemoraba el 75 aniversario de la alianza.