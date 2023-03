Federación escatima recursos a Veracruz para reparaciones por «Grace»: Zenyazen Escobar

Poza Rica, Ver.- El Secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, informó que son 138 millones de pesos que no han sido liberados por el gobierno federal, para la reparación de las instalaciones educativas que se vieron afectadas desde el paso del Huracán Grace.

En este sentido, destacó que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la instancia de gobierno que no ha liberado los recursos, y que está afectando a más de 150 escuelas de esta región, que no han podido realizar reparaciones en sus instalaciones, porque no se entregan los recursos.

Explicó que ya se realizó una reunión con los funcionarios federales qué dirigen la citada Secretaría, a quienes se les solicitó liberar los recursos lo antes posible, ya que existe una demanda importante de directivos de escuelas, que reclaman el apoyo prometido por el Estado.

El Secretario reiteró que los recursos serán entregados en forma, algunos «por varios millones», por ello ya se realizan las gestiones necesarias, para que el recurso etiquetado sea entregado al Estado, y por fin pueda llegar a las escuelas que más lo necesitan.

Zenyazen Escobar García, estuvo de visita en esta región, para continuar con la implementación del taller «Escuela para Padres, ¿cómo favorecer el desarrollo socioemocional de mi hija(o)?», una estrategia que hasta el momento ha sumado 13 mil 500 participaciones de madres y padres en los foros.

Por Isaac Carballo Paredes