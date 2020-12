Federaciones española y mexicana sellan acuerdo de colaboración

Europa.- Luego de varios días esperando como quedarían los enfrentamientos entre los clubes más importantes de Europa, por fin se dio a conocer como quedaron los Octavos de Final de la Champions Legua.

Uno de los duelos más atractivos que dejó la fortuna será el encuentro entre Barcelona y PSG, en el que se enfrentarán los viejos amigos Lionel Messi y Neymar.

Foto: Web

Los demás partidos de alto impacto son: Borussia Monchengladbach vs Manchester City, Lazio vs Bayern Munich, Atlético de Madrid vs Chelsea, Leipzig vs Liverpool, Porto vs Juventus, Sevilla vs Borussia Dortmund y Atalanta vs Real Madrid.

Los Octavos de Final de Ida se llevarán a cabo el 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que la Vuelta se jugará el 9, 10, 16 y 17 de marzo.

Foto: Web

– OCTAVOS DE FINAL -IDA

Martes 16 febrero:

RB Leipzig VS Liverpool

Barcelona VS PSG

Miércoles 17 febrero:

Porto VS Juventus

Sevilla VS Borussia Dortmund

Martes 23 febrero:

Lazio VS Bayern Munich

Atlético de Madrid VS Chelsea

Miércoles 24 febrero:

Borussia Mönchengladbach VS Manchester City

Atalanta VS Real Madrid

– OCTAVOS DE FINAL -VUELTA

Martes 9 marzo:

Juventus VS Porto

Borussia Dortmund VS Sevilla

Miércoles 10 marzo:

Liverpool VS RB Leipzig

PSG VS Barcelona

Martes 16 marzo:

Manchester City VS Borussia Mönchengladbach

Real Madrid VS Atalanta

Miércoles 17 marzo:

Bayern Munich VS Lazio

Chelsea VS Atlético de Madrid

Con información de Récord