Felipe López Tirzo declina en favor de Miriam García Guzmán

Papantla, Ver.- Al participar en el debate entre candidatos a la diputación local por el distrito 06, convocado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Mariano Romero González, expuso sus propuestas en diversos temas de interés para el desarrollo social del Totonacapan.

Participó en temas como Desarrollo Social y Sustentable, Atención a Comunidades Históricamente Rezagadas y Servicios Públicos, aludiendo la importancia de participar en este ejercicio democrático de mucho provecho para todos los ciudadanos del sexto distrito.

Refirió que trabajará para garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y servicios necesarios para una vida digna, en la que se incluyan la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad, pero sobre todo la inclusión.

Señaló que trabajará en coordinación con los diputados federales, senadores y el gobierno federal para que de manera responsable, se destinen los recursos necesarios para fortalecer los programas sociales existentes y recuperar los programas que le fueron arrebatados a las familias de esta región, como el apoyo a los adultos mayores, que se ha condicionado y amenazado que de votar por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz se les quitara.

“Hoy es lamentable que se condicione y amenace a los adultos mayores diciendo que se les quitará el beneficio, no es posible, el programa de adultos mayores esta en la ley, está en la constitución y no se los quita nadie, que no les mientan, que no les engañen, lo que haremos es fortalecer el programa de adultos mayores, trabajar fuerte en coordinación con nuestra futura Presidenta de la república Xóchitl Gálvez, para que este programa se fortalezca y empiece a partir de los 60 años, vamos también a trabajar para mejorar los apoyos a las personas con discapacidad, garantizando que este beneficio se quede, vamos a trabajar para que regresen las instancias infantiles, que sin duda ayudaba en gran medida a las madres y padres de familia que trabajan, dejando a sus hijas e hijos en un lugar seguro”.