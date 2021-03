Feministas piden un alto a la violencia y exigen respeto a sus derechos en Papantla

Papantla, Ver.- Jóvenes papantecas a través de las redes sociales convocaron a una marcha y una manifestación pacífica para protestar por la violencia contra las mujeres, alzando la voz en este Día Internacional de la Mujer.

El punto de encuentro de las mujeres papantecas fue la explanada del Ayuntamiento, quienes se manifestaron de manera pacífica con pancartas donde se alcanzaba a leer “Lucho hoy para que tu hija sea libre”, “Si un día no regreso abracen a mi hijo”, “Que nunca me falte la llamada de mi mamá”, “Somos el grito de las que no tienen voz”, “Me llamas loca porque callada no te decía tus verdades”.

Dichas mujeres no se quisieron quedar calladas y salieron a exigir justicia y sobre todo pedir que se termine la violencia en este municipio papanteco, pues en este lugar ha habido muchas muertes en contra de las mujeres, hay altos índices de violencia y desapariciones, por eso el grito de protesta.

Tras finalizar la marcha pacífica las jóvenes papantecas, se retiraron a sus hogares, no sin antes exigir un alto a la violencia hacia las mujeres, para lograr una mejor sociedad.

