‘Feos y gordos’ con mayor dificultad para encontrar empleo

Xalapa, Ver.- Antes de que se decida legislar por el uso libre de la marihuana en México, debe haber más debate y un plan de regulación efectivo, consideró la senadora de la República, Gloria Sánchez Hernández.

Dijo que para que haya una ley efectiva debe lograrse una estrategia que permita el control por el uso recreativo y medicinal de esta planta. Será de septiembre a diciembre cuando entre a dictamen la nueva ley:

Entrevistada en Xalapa, la senadora Gloria Sánchez insistió en que no es que Morena no quiera legislar al respecto, pero este y otros partidos siguen con dudas por los efectos que podría generar:

«No es que no se quiera regular, no es que nos neguemos a legislarlo, incluso la Comisión de Salud del Senado ya hizo un dictamen muy preciso y también la de justicia y puntos constitucionales, pero está en suspenso, es la verdad, porque no ha habido consenso“.