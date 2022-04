Feria Xalapeña del Libro, opción cultural para esta temporada vacacional

• La LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz otorga esta distinción a la fundadora del colectivo Mujeres de Humo.

Con la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz celebró Sesión Solemne en la que otorgó a la ciudadana Martha Soledad Gómez Atzin, fundadora del colectivo Mujeres de Humo, el Premio Estatal a la Mujer 2022, por su invaluable contribución al reconocimiento de la mujer indígena como transmisora de valores y conocimientos y a la cultura veracruzana desde la gastronomía.

Iniciada la Sesión Solemne, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cecilia Guevara, designó a los legisladores Juan Javier Gómez Cazarín, Othón Hernández Candanedo y a la diputada Anilú Ingram Vallines, así como a la legisladora Citlali Medellín Careaga y a los diputados Magdaleno Rosales Torres, Ramón Díaz Ávila y Juan Enrique Santos Mendoza, para integrar las comisiones de cortesía que recibieron y acompañaron hasta el Recinto Oficial de Sesiones al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, magistrada Isabel Inés Romero Cruz.

Martha Soledad, ejemplo de la mujer veracruzana: Presidenta del Congreso

Luego de dar la bienvenida a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, en su mensaje desde la tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Cecilia Guevara, subrayó que la acreedora al Premio Estatal a la Mujer 2022 proviene de una cultura viva que ha puesto muy en alto a Veracruz.

Martha Soledad Gómez Atzin –expresó la legisladora- revolucionó a las mujeres totonacas, formando el grupo de Mujeres de Humo, desde hace más de veinte años, empoderándolas para bien y dando una gran visión a la riqueza gastronómica del Totonacapan ante el mundo.

Cecilia Guevara reconoció la contribución que la galardonada ha realizado en la lucha por la igualdad y por ser una destacada promotora de la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres, especialmente de las que habitan en los pueblos indígenas.

Al dirigirse a la galardonada, le expresó: “Por años, no solamente has sabido alimentar el cuerpo de tanta gente alrededor del mundo, sino también su alma, enalteciendo, para ello, las raíces culturales y tradiciones ancestrales dignamente heredades. En ti vemos entrega, pasión y humildad, y un claro ejemplo del papel de la mujer veracruzana de cara a los retos que día a día enfrentamos todas”.

Concluidas estas palabras, el Gobernador del Estado, acompañado por las titulares de los poderes Legislativo y Judicial y ante el reconocimiento de las y los presentes, colocó la medalla y entregó el diploma que acredita a Martha Soledad Gómez Atzin como ganadora del “Premio Estatal a la Mujer” 2022.

Esta medalla es para las Mujeres de Humo: Martha Soledad Gómez Atzin

En el uso de la palabra, Martha Soledad Gómez Atzin expresó su emoción por visitar por primera vez el Palacio Legislativo. En presencia de autoridades estatales, municipales, habitantes de la región del Totonacapan, familiares y amigos, dijo que “la humildad, el esfuerzo y amar a mi cultura me ha llevado a muchos lugares y a muchos espacios siempre pensando que mi cultura totonaca debe conocerse en todo el mundo”. Recordó que “han sido muchos años de trabajo, de caminar. Ser cocinera y estar con un grupo grande de cocineras fue el sueño de una niña solitaria en una finca, la finca La Unión”.

Al reseñar los orígenes de las Mujeres de Humo, evocó los tiempos en que “nos decían que estábamos locas, que cómo cocinando íbamos a lograr algo y que quién era yo para sacar a las mujeres de sus casas y les dije: ‘Vamos a lograr que nuestra cocina sea reconocida y que esas mujeres que ahora se sienten tristes y les da pena decir que son cocineras en un momento se van a empoderar de lo que son’. Y se logró”.

Luego de agradecer el apoyo del Centro de Artes Indígenas, al Presidente Municipal de Papantla y al Gobierno del Estado, aseguró que “esta medalla no es para Martha, es para el colectivo de Mujeres de Humo, para nuestras ancestras que nos legaron este tesoro tan grande y también es para las nuevas generaciones.

“Recibir este premio es un logro, pero también un compromiso. Tenemos que seguir adelante, empoderando a todas las mujeres veracruzanas, no solo a las cocineras, a las artesanas, a todas esas mujeres que están en pie de lucha. Las Mujeres de Humo tienen una revolución para bien, para dar a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra espiritualidad”, concluyó.

Mayor visibilización para las mujeres indígenas: Gobernador del Estado

En su participación desde la Tribuna, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, felicitó a las diputadas y a los diputados por haber elegido a una mujer indígena para recibir esta distinción. “Sobre todos los derechos exigidos y que se consagran en nuestra Carta Magna, hay los que deben ser restituidos a plenitud en nuestros pueblos originarios para no permitir que prevalezca una visión clasista en la reivindicación de derechos constitucionales”, agregó.

El mandatario se pronunció por visibilizar la difícil situación que afrontan las mujeres y destacó que es imprescindible que en esta tarea no se determine, a veces sin pretenderlo, que solo es la mujer citadina quien la padece.

“También está la mujer que camina descalza en veredas de montaña, que vive en la amplísima zona rural veracruzana, la que en otros tiempos se le ha querido imponer la lejanía como sinónimo de abandono, aquella que habla una lengua materna diferente al español. Hoy, para todas ellas también queremos visibilización, por ser mujeres y por ser indígenas”, finalizó.

Semblanza

Martha Soledad Gómez Atzin ha destacado por preservar y visibilizar el trabajo de las cocineras tradicionales del Totonacapan, lo que le valió ser nombrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores embajadora de México para promover la gastronomía totonaca en el mundo.

Creó la escuela Casa de la Cocina Tradicional del Centro de Artes Indígenas, donde comparte las recetas ancestrales, y en 2001, fundó el colectivo Mujeres de Humo, para profundizar en la enseñanza de la cocina indígena.

A los 15 años de edad, realizó su primera muestra de gastronomía en la Casa de la Cultura de Banderilla, Veracruz, con el lema “Cocina ceremonial de todos los santos”. Ganó el segundo lugar en el concurso de nacimientos tradicionales celebrado en Ciudad de México y el mismo sitio en el concurso Veracruz a la Vainilla.

Recibió su primer reconocimiento en 2005, en un encuentro organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Ahí la marca Nestlé le entregó un reconocimiento por 10 años de trabajo en el rescate de la cocina tradicional del Totonacapan. Por esta labor, fue distinguida también en el congreso Madrid Fusión México, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Ha participado en diferentes eventos nacionales e internaciones representando a las cocineras tradicionales y a las cocinas de humo de su región, como en el 2 Annual as Symposium On Latins Cuisines, Cultures, and Exchange, at the new Institute of América, realizado el 14 de octubre de 2009 en San Antonio, Texas.

También ha impartido talleres en diferentes encuentros nacionales de museos comunitarios de Querétaro, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Puebla.

