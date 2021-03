Fernando Padilla – Bin Laden, El Terrorista

No se cumple con la ley, ni criterios de eficacia y honradez

Servicios de Comunicación Social y Publicidad del municipio

El año pasado su presupuesto de publicidad fue de 20,968,410

Por Miguel Ángel Cristiani González

Que lejos quedaron las promesas de campaña, del entonces aspirante a la presidencia Municipal de Xalapa, de que en su administración no habría de hacer pagos excesivos a medios de comunicación para difundir su publicidad, ya que una vez en el pinche poder, no solo duplicó sino hasta triplicó los pagos a distintos proveedores de servicios.

En los primeros días de su gobierno hasta convocó a una rueda de prensa, para afirmar que durante el último año de la administración anterior, en el 2017, se gastaron 38 millones 919 mil 434.95 pesos en servicios de Comunicación Social y Publicidad, en tanto que durante 2018, dedicó a ello “únicamente” 8 millones 288 mil 072.58 pesos, es decir, hubo una reducción de 78.7 por ciento en el gasto.

Al inicio de su gobierno municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, expresó que “ante ello no se puede decir que no se cumple con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia u honradez establecida en la Ley de Comunicación del Gobierno del Estado.”

Pero lo que no ha dicho el señor alcalde, es que al año siguiente de su administración, en el año 2019, se elevó el gasto a 24 millones 742 mil 214 pesos, en los famosos Servicios de Comunicación Social y Publicidad del municipio de Xalapa.

Para decirlo en “otros datos”, en un año, no solo duplicó, sino que triplicó su presupuesto para pago de publicidad.

Todavía el año pasado, su presupuesto de publicidad fue de 20,968,410 pesos.

Para cerrar con broche de oro su pésima administración municipal, el alcalde Hipólito Rodriguez Herrero tiene autorizado gastar 12,613,873 pesos, con lo que en su último informe de gobierno podrá presumir que “solamente” aumentó cuatro millones de pesos al presupuesto con que inició.

O sea que durante los cuatro años de su administración de los recursos de los xalapeños, se habrá mal gastado más de 65 millones de pesos.

Luego entonces, bien cabe ahora volverle a preguntar ¿a cuáles criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y hasta honradez se refería.?

Será acaso que el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero nunca ha escuchado el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de «no mentir, no robar y no traicionar».

Por lo anterior, resulta interesante entonces, el revisar algunas de las facturas que se han pagado en el municipio de Xalapa durante el año pasado, porque aunque se presume de “transparencia, eficiencia, eficacia y honradez”, los datos de los contratos de publicidad de este año 2021 no están actualizado todavía.

Aun así, encontramos que si buscamos a lo que se denomina como CARCOT GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V. a la que el pasado mes de septiembre, Comunicación Social del Ayuntamiento de Xalapa, le pagó una factura por 71,000.00 pesos por concepto de “difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver” encontramos que en internet dicha organización está registrada con el nombre CARCOT GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V. Domicilio social: México, XALAPA, MELQUIADES RUIZ No. 2, OBRERO CAMPESINA, código postal 91020. Teléfono (228)8145623. Giro COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA.

Seguramente que los auditores del ORFIS habrán de detectar que se trata de una irregularidad que una empresa que tiene como giro el comercio al por mayor de maquinaria, esté facturando por servicios de publicidad.

Qué no se supone que Radio Televisión de Veracruz es un medio de comunicación estatal, de carácter cultural, y que en consecuencia, no debe de vender ni mucho menos cobrar por sus servicios de publicidad política, pues encontramos que en la Coordinación de Comunicación Social del ayuntamiento de Xalapa le están pagando -a alguien que los cobra- 116,000. 00 pesos mensuales.

Otro caso que resulta difícil de explicar: se pagaron 14,999.00 pesos mensuales a un proveedor denominado Laura Leticia Sánchez Parra y el concepto: “Prestación de Servicios Técnicos y Asesoría en Acciones y Estrategias Comerciales y Sociales que se Ejecutan en Canales de Internet durante en el mes correspondiente.”

Pero eso no es todo, porque la estratega en comunicación en redes, ni siquiera tiene su domicilio en el municipio de Xalapa, mucho menos en el estado, sino que se supone que trabaja en el vecino estado de Puebla.

Y para que no se moleste en viajar cada mes en venir a cobrar al ayuntamiento de Xalapa, pues se le envían sus emolumentos por transferencia bancaria electrónica de fondos.

Hay otras facturas mensuales a nombre de una empresa llamada OD Multimedios SA de CV, que nadie sabe de qué se trata, pues ni siquiera en internet figura algún negocio con ese nombre, pero el ayuntamiento de Xalapa, le paga 83,520 pesos tan solo en el mes de octubre pasado, por “difusión de mensajes, programas y actividades gubernamentales del H. Ayuntamiento.

Otro más, el denominado Opciones de Oriente SA de CV, que tampoco se sabe a qué medio de comunicación pertenece, pero en cambio se sabe que factura y cobra 174,000.00 pesos mensuales por “difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales del H. Ayuntamiento de Xalapa durante el mes de marzo del 2020.”, que si lo multiplicamos por 12 meses, al año estarían cobrando poco más de dos millones de pesos. ¡Chulada!

Y como dice Pancho López el filósofo de mi pueblo, que para muestra basta un botón, con esas facturas de servicios de publicidad del ayuntamiento de Xalapa, podemos concluir que algunos por ahí no están cumpliendo con el apostolado de MORENA de no mentir, no robar, y no engañar.

Son más de 65 millones de pesos los que se gastan en la actual administración del todavía alcalde Hipólito Rodriguez Herrero, que por lo pronto, pese a sus elevados gastos en publicidad, no logra tener una imagen de político respetable, pero que seguramente ya pasará a la historia como el peor edil de la comuna xalapeña.

Contáctanos en nuestras redes sociales:

https://www.canva.com/design/DAEN5B9DWgs/ZCHd2Z8KueYjlg_d59Op3A/view?website#2

Esta es opinión personal del columnista