Fernando Padilla – Cruel Caricatura De Quino

*Y cuando despertaron, apareció el fugado. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

El más guapo y padrotón de los expresidentes, el llamado más corrupto de todos ellos, el hombre que con una nueva generación de gobernadores jóvenes iba a transformar el país, ese mismo hombre un día salió por piernas, cuando comenzaron a apresar a sus amigos después de que en aquella boda legendaria el invitado de lujo, Julio Iglesias, se echó un palomazo que en el Youtube y las redes cautivó a sus fans. Enrique Peña Nieto celebró un año de unión de su novia, Tania Ruiz, después de que ella en su Instagram le tiró un rollo digno de las telenovelas y las dulzuras melococheras de las revistas del corazón. “Feliz cumpleaños, novio mío”, le escribió ella, como aquella rola de José Antonio Méndez: ‘Al abismo, no temo ir en desenfreno”. Ella, modelo, él, expresidente, ambos posan abrazados, el nenorro con camisa rosita como Vel rosita, le echa los brazos al cuello. Ella, también en vestido rosita con bolas negras, sonríe con el pachucón, se deja querer. El mismo expresidente volvió a romper el silencio y en su tuiter, con la misma foto, escribió: “Un abrazo y un millón de gracias a quienes se dieron el tiempo para felicitarme. Seguimos festejando”. Atrás quedaron los días que corrió más fuerte que Forrest Gump, huyendo de la persecución de la 4T. Aunque él mismo sabía que un pacto con tinta sangre del corazón, lo mantenía con impunidad con AMLO. No lo han tocado ni con el pétalo de una rosa, a ninguno de ellos, con todo y que exhiben esa cosa llamada ‘Consulta para apañar a los del pasado’, o cómo se llame, que no van a apañar a ninguno, son puros distractores. Ni tampoco el huracán soplón llamado Emilio Lozoya, que no entregó la cabeza de ninguno. Puros distractores. Por eso Enrique Peña Nieto en Madrid, donde ha fijado su residencia y sigue practicando golf con sus amigos, lleno de buenos billetes y de una vida cómoda, está esperando que termine este sexenio para volver a su residencia del Estado de México, lleno de impunidad. Así la vida, diría un francés.

SAMUEL GARCIA EN MILENIO TV

Uno de los hijos políticos de Dante Delgado Rannauro, Samuel García, el que se comió y ganó caminando la gubernatura de Nuevo León, anoche le vi una entrevista con Azucena en Milenio TV. Excelente entrevista, lo que muchos pensábamos que era un muchacho caguengue en la política, se vio maduro, las respuestas eran de un político que sabe adónde va. Habló de cómo enfrentar la pobreza en Nuevo León y se comprometió a erradicarla, para ser el primer estado del país que no tiene niveles de esa pobreza. Gobernará el estado más rico de México, sin duda algo hará. Planea Tren suburbano y modernizar el Metro. Samuel García y Luis Donaldo Colosio, son las dos cartas jóvenes de MC de Dante, para el futuro de lo que venga, aunque el joven de 33 años dijo en esa entrevista, que no lo mueve la sucesión que se avecina, que él estará listo para la otra, la de seis años en 2030, cuando tendrá 40 y pico de años, aun joven: “Congruente a mi edad, que no debo tener ninguna prisa o tentación, prefiero terminar a mis 39 años como el mejor gobernador de Nuevo León y en lugar de andar acelerado para el 2024 mejor me vas a ver madurito a los 20(30)”, Criticó al Bronco gobernador, cuando se fue como el Borras de precandidato presidencial, cuando no tenía la mínima esperanza de ganar. Buena entrevista.

FELICIDADES AL LUCHADOR

Lion Boy es un jovencito veracruzano de 9 años de edad, luchador enmascarado que entrena en el Coliseo Fraternidad, al que le gustan las luchas libres y goza de una gran aceptación entre los fieles a ese deporte. Talentoso para las luchas y el estudio. Es hijo de Amalia, una mujer que trabaja en el sector salud del Puerto y lee Notiver a diario. Desde aquí una felicitación y que logre una buena carrera en ese difícil deporte, donde tantas estrellas mexicanas han brillado: Santo, Blue Demon, Perro Aguayo, tinieblas y muchos más. Felicidades.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista