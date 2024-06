Fernando Padilla Farfán – Inclusión sin barreras de personas con discapacidad

DE PRIMERA MANO

*Recibe Nahle constancia de mayoría

*Gobernar para todos

*Carlos Luna

*7 de junio, felicidades colegas

Por Omar Zúñiga

No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Ayer domingo 9 de junio, justo una semana después de la jornada electoral, Rocío Nahle recibió en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, la constancia que la acredita como gobernadora electa.

El camino de aquí en adelante no será fácil y aunque en el discurso se comprometió a unificar a la sociedad, no debe perder de vista por ningún motivo que así debe hacerlo.

Que si bien obtuvo una votación histórica, de más de dos millones de votos y más del 50 por ciento de esa votación, que ciertamente ningún otro candidato había recibido, no podemos perder de vista que esa cifra representa sólo el 30 por ciento de los votantes empadronados y sólo el 20 por ciento de los habitantes veracruzanos.

Debe ahora gobernar para todos, no para los dos millones que votaron por ella.

Pasa lo mismo con Claudia Sheinbaum.

También recibió una votación histórica, ¡ni López Obrador fue tan votado!, son 35 millones de votos los que obtuvo la presidenta electa.

Independientemente de que pueda o no haber lugar a dudas y que estas se resuelvan en los tribunales competentes, esa cifra, enorme sin duda alguna, representa ese mismo 20 por ciento de la población total del país.

Hay enfrente un reto enorme, como sacar a votar a la verdadera mayoría, a esa gente que no vota.

Como castigar a los candidatos que no vayan a sus debates; en Veracruz habrá elecciones municipales en 2025 y hay que ir a la confrontación de ideas de manera obligatoria.

Una reforma real Poder Judicial, como poner en el palestra la existencia de los jueces sin rostro.

No mandar al voto popular la elección de magistrados.

No gobernar por ocurrencias, con el hígado.

Dejar de echarle la culpa de todo al pasado, los márgenes se reducen cada vez más para hacerlo.

Pero sobre todo, de gobernar para todas y todos, dejar de hacerlo para grupúsculos.

Dejar de dividir al país, a los mexicanos.

¡México no lo merece y Veracruz mucho menos!

*****

Para documentar el optimismo, retomo un texto del doctor Carlos Luna Escudero.

“Nuestro deber como ciudadanos inicia al exigir a las autoridades que se eligieron y que nos van a representar, para que actúen en dirección del bienestar de todos, en velar por los intereses más altos de nuestra sociedad”.

“México somos todos, pobres y ricos; trabajadores y empresarios; maestros y alumnos; mujeres y hombres; niños y adultos”.

“No se puede gobernar un país o un estado dividiendo, no habrá concordia y solidaridad mientras no se gobierne para todos y se descalifique de manera grosera a una parte de la sociedad”.

“No se puede ser buena lideresa ni buena gobernante mientras haya nepotismo, complicidades, favoritismos, corrupción”.

“Caminemos siempre con los objetivos bien definidos, con ojo crítico y propositivo para mejorar”.

“Como ciudadanos debemos organizarnos y estar unidos, es la única forma posible para incidir en las políticas públicas del siguiente gobierno”.

“La unión será nuestra fuerza para impulsar acciones que se reflejen en el bienestar social”.

“De nosotros depende que no se sigan con ocurrencias, ni con corrupción”.

*****

Y una felicitación tardía para mis compañeros, colegas y sobre todo amigos periodistas, por el reciente Día de la Libertad de Expresión.

Felicitación, porque a pesar del contexto tan complicado para el libre ejercicio periodístico, estamos aquí para contarlo, ustedes para leerme y yo para redactarlo.

Para burlarnos de aquellos mensajeros que se regodean y se encubren en la cobardía del anonimato, para decirles un sonoro y claro ¡chinguen a su madre!

Porque los que aquí estamos, aquí seguiremos, publicando lo que pensamos, lo que sabemos y lo que podemos probar y comprobar, sea bueno o malo para tal o cual actor político.

¡Abrazo a todes!

¡Qué barbaridad!

