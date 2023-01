Fernando Padilla Farfán – La estafa por criptomonedas

El Ingeniero Fernando Padilla Farfán, argumenta que la criptomoneda, llamada también moneda virtual; es un tipo de moneda digital que solo existe electrónicamente.

Enfatiza que para realizar la compra de una criptomoneda es por medio del teléfono celular, una computadora o un cajero de criptomonedas o a través de un agente de cambio.

El manejo de las operaciones con criptomonedas no es del todo seguro. Por ejemplo, en el caso que se enviasen a una persona equivocada, se perdiera la contraseña de la cartera digital o por robo; no se podría localizar a alguien disponible ante quien realizar gestiones para recuperar los fondos. Es decir, la pérdida sería definitiva.

El valor de una criptomoneda puede cambiar cada hora sin la garantía del tiempo en que se pueda recuperar de la baja.

La ley no protege los pagos con criptomonedas como lo hace con las tarjetas de crédito y débito. Si se trata de reclamar una compra no realizada, después de realizar algún procedimiento puede recuperar su dinero. No lo podría hacer si compró con criptomonedas. Los pagos con criptomonedas son irreversibles.

Y ocurrió la debacle, y alcanzó a algunos millonarios pioneros de las criptomonedas.

En enero de 2022, Sam Bankman – Fried contaba con una fortuna de 24 mil millones de dólares. Ahora, Bankman – Fried, debe tener en sus cuentas no más de 100 mil dólares según Forbes; que serían insuficientes para pagar a sus abogados para librar las acusaciones que enfrenta

Bitcoin, a pesar de haberse mantenido como líder en el mundo de las criptomonedas durante la última década, sus movimientos han sido fluctuantes. Ha tenido subidas rápidas y caídas dramáticas.

El Fondo Monetario Internacional advierte que las criptomonedas son una amenaza para la estabilidad financiera mundial, junto con el Covid 19 y el cambio climático.

El FMI estuvo en desacuerdo que El Salvador haya autorizado al Bitcoin como moneda de curso legal. Dijo, a través de sus voceros, que podría afectar sus posibilidades de obtener un préstamo del FMI.

En reciente noticia de BBC News Mundo, anunció que el 13 de diciembre fue detenido en Bahamas el “Rey del cripto”, Sam Bankman – Fried, acusado de fraude.

Esta es opinión personal del columnista

