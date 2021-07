Fernando Padilla – Jacobo Zabludovsky, a seis años de su muerte

Por José Sobrevilla

En la vida no hay casualidades sino causalidades y, el pasado 6 de julio, cuando don Ignacio Rodríguez Castro, papá de Ignacio Rodríguez “El Chapucero” (@NachoRgz), salía de Palacio Nacional fue identificado por Carlos Pozos (Lord Molécula) y, con su instinto reporteril, le hizo una entrevista banquetera. Ambos se admiraban y sabían el uno del otro, pero nunca se habían encontrado físicamente.

En Twitter, el 26 de julio 2018, “El Chapucero”, Ignacio Rodríguez, tuiteó que su padre había sido un priista muy amigo de Luis Donaldo Colosio y, antes de que fuera asesinado el candidato presidencial, su progenitor dejó Tabasco para unirse a la campaña en la Ciudad de México[1]. Después, el 1º de marzo, el mismo youtubero habría comentado a su audiencia que en una gira por Tabasco su familia se había reunido con el presidente López Obrador; ese día publicó “El día de hoy mi hermano @mau_rodriguez7, mi papá don @nachordgzcastro y yo, tuvimos la oportunidad de saludar al presidente @lopezobrador_ en Tabasco”, posteó incluyendo la imagen.

Rodríguez Castro, el papá del Chapucero –ha dado a conocer The México News– “es director del semanario “Hojas Políticas”, el cual lleva más de dieciocho años informando y analizando escenarios sobre la vida pública del país. Cabe señalar que la “Chapucero Network” la integran los canales del propio Nacho Rodríguez, su hermano y su padre, quien se adhirió desde mayo de 2018”[2].

Saliendo por la calle de Moneda, el 29 de junio, Carlos Pozos vio que caminaba don Nacho Rodríguez padre, y decide abordarlo preguntándole, en una entrevista de casi media hora…

– Don Ignacio ¿Qué aires lo traen por acá?

Después de los saludos de rigor, el interpelado le comenta que:

En abril del año pasado había tenido un desayuno privado con el presidente Andrés Manuel en Villahermosa, “y quedamos de vernos acá para platicar”. Don Nacho ya había sido su asesor en el pasado, y había estado muy cerca de él; “he visto una serie de desarrollos en cuanto a sus ideas y todo eso. Me pude haber integrado, y creo que esa era la idea, sin embargo, en aquel tiempo, marzo, declararon el cierre total por la pandemia. Yo tengo ya 60 años y fácilmente era víctima del Covid y, en ese momento, no había más que buscar un respirador y morir”.

Entonces, continuó, “mis hijos, Mauricio e Ignacio, mi esposa Ana Lila, mi hija Francelia, me dijeron “papá, aquí te quedas, no te sales; (…) y la verdad es que hoy, como a mí se me murió una hija de 15 años (hace 14 o 15 años), es que yo ya vivo para mi familia, para mis hijos”. Comentó que ellos tienen mejor formación que él, a pesar de que él había estudiado Economía en la UNAM, porque a ellos los metí a estudiar en las mejores escuelas del país, “fue mi meta”. Allí aprendieron inglés en la Modern American School, aquí en México; sus carreras profesionales las cursaron en el ITAM; “Nacho estudió una maestría en microeconomía, Mauricio en Finanzas públicas, y toda la vida han hecho periodismo conmigo, aunque yo he combinado tareas políticas y periodismo.”

En la charla, Pozos Soto solicita a don Ignacio que le platique de la infancia del presidente López Obrador; a lo que responde que ellos se conocieron cuando ambos estudiaban en la UNAM, Andrés Manuel Ciencias Políticas y él Economía; tenían entonces aproximadamente 24 años. Ambos trabajaron para algunas campañas; el ahora presidente estaba integrado en la campaña para senador del poeta Carlos Pellicer “y yo en la candidatura para el político y aspirante a la gubernatura David Gustavo Gutiérrez Ruiz, quien había sido director de Fertimex”. Era un grupo de jóvenes que, por su habilidad y capacidad de comunicación, coordinaba el ahora presidente del país.

Fue en el trabajo político donde se empezaron a hacer amigos; “incluso, Andrés Manuel se casó también por ese tiempo y, la verdad, es que desde que yo conozco a López Obrador, ha andado siempre en la política. Él nació para político. En aquellos tiempos el PRI lo era todo, pero con el tiempo se pasado gran parte de su vida en la política desde la oposición”.

Dicen que el presidente “no escucha”, pero ahora que platiqué con él, contesté todo lo que me preguntaba y, además, le comenté todo lo que yo quería platicarle, sobre los asuntos del país, etcétera. Hablar con López Obrador, es hacerlo con el mismo de hace años. No ha cambiado un ápice, ni de sus ideas, ni de su manera de ser, ni de su sencillez. Se ve un presidente dispuesto… primero autocrítico, tan así que leyó una encuesta donde se reconocen avances, pero también cosas fuertes como el tema de los medicamentos y también las calificaciones que el pueblo le está dando.

Yo le dije “el partido salió bien (de las pasadas elecciones), pero si tú no decides ser también líder de tu partido… Morena se desbarata por todos lados: los pleitos internos, las postulaciones de candidatos que no tuvieron ninguna dirección, pusieron a quienes quisieron, los gobernadores, los delegados, los candidatos a gobernadores quienes también ponen a sus candidatos, ‘pero por tus manos no pasó nada…’ y ahí están los resultados. Porque se dirá lo que sea y estamos orgullosos, pero nos pegaron una mordida muy fuerte, sobre todo en zonas donde estaba el lopezobradorismo muy asentado, que es la Ciudad de México y en otros estados.

A pesar de ganar mayoría en las gubernaturas, se perdieron municipios muy importantes, capitales. Si con esto vamos a llegar a la consulta sobre los expresidentes, porque no hay partidos, se están peleando entre ellos. “En el festejo en el auditorio con Mario Delgado… son personajes que con sus pleitos han lastimado al partido. Tu dejaste que el Movimiento eligiera su dirigencia, Bertha Luján, Yeidkol Polevnsky, Mario Delgado, el líder del senado, Ricardo Monreal, –le digo– a la hora de la hora todo mundo le metió mano y quedó hecho un desmadre y no lo respetan.

– Y qué le respondió él, pregunta Carlos Pozos…

– Él nunca contesta, pero se mostró muy receptivo al hecho de que tiene que ser él el líder del partido.

“Acuérdate cuando estuvimos en Tabasco, donde yo vivo, había un buen comité de Morena bien integrado, bien organizado: Comités estatal, municipal y de base.

– Igual, si toma la dirigencia, también va a ser criticado, argumenta Carlos Pozos.

– No. No, ahí no se toma la dirigencia, lo que se toma son las decisiones responde Rodríguez Castro. “Manda una gente que no tenga nada qué ver…” No me preguntó, –dice el papá de El Chapucero– pero le dije que mandara a alguien como Santiago Nieto, que son cabrones, que saben cómo domar a la gente (de los que no se quieren someter) y sí les tienen miedo; porque el poder también es miedo. Hablo de aquellos que no tienen nada que ver con el partido, pero que son tu gente.

– ¿Eso puede ser algo de lo que se arrepienta el presidente en estos primero tres años? Cuestiona Pozos Soto.

– Quizá no arrepentirse, pero sí reflexionar; y espero que lo haga después de esta charla, porque si Morena sigue así, si la consulta (que ya está a la vuelta de la esquina) se realiza con esta ausencia del partido, porque no tiene ningún spot, ningún un volante, salvo algunas cosillas por ahí que aparecen, entonces vamos a perder, porque la oposición, los “conservadores” como él les dice, ellos sí van a luchar porque no voten por enjuiciar a los ex presidentes, y porque el año que entra también viene la “Revocación del mandato”.

Acerca de ello, dice Lord Molécula, el INE nos la puso difícil, 37 millones de votos, “Además el INE lo va a bloquear, dice don Nacho Rodríguez. Es necesario llevar tanta gente que hagan lo mismo que en 2018, rebasar todo, y ahorita no hay esa movilización, no hay esa convocatoria, él ya no puede estar convocando; aunque en la mañanera diga lo que sea, hay que tener partido. Tienes que tener gente en cada barrio, en cada municipio, donde la gente esté trabajando por el partido, pero el partido no está”.

Como este señor que vino ahorita, “Es que tengo un problema de mi jubilación, sí, pero debe haber una oficina donde se le atienda, aquí mismo, abajo. Y que vaya con “fulanita” a Atención Ciudadana, esas cosas nunca funcionan. Ellas lo que hacen son oficios que, “por acuerdo del señor presidente se les atienda”, llega a una oficina “equis” y no hacen nada.

“Yo no le quise mencionar, porque ya sabes, mencionar aquí al PRI es como hablar del diablo. No se lo comenté, pero Zedillo, cuando entró como presidente, quien tuvo la mayor votación de la historia de los presidentes priistas, por la política del miedo, luego que mataron a Luis Donaldo Colosio, y el Movimiento Zapatista, fue que se ganó como 15 millones de votos…

Yo sí le dije, “Oye, desde que estábamos en la Universidad, acuérdate, que pertenecíamos al grupo de los izquierdistas, éstos jamás se ponían de acuerdo en un plan solidario de una causa, cada quién quería ser el líder de la izquierda. Lo que tiene la izquierda es que es “peleonera”, y es salvaje y te apuñala de frente; ni siquiera le hacen como los priistas que les daban la vuelta. La izquierda es anárquica por naturaleza; entonces parque vas a querer que se pongan de acuerdo los de izquierda en tu partido; nunca se van a poner de acuerdo”.

Al despedirse felicitó a Lord Molécula por su originalidad, por su presencia en las mañaneras, “donde te hiciste famoso”, donde yo te empecé a ver, a admirar, a reconocerte, tu estilo, con tu corbatita esta, de ese moño que me recuerda a Ruiz Cortines; tu respeto hacia el presidente, pero siempre preguntando temas muy importantes que le han permitido al presidente hablar de grandes temas nacionales de su gobierno; incluso ojalá preguntaras algo del partido. Hazlo como cosa tuya, a mí no me vayas a mencionar.

Síntesis de la charla que sostuvo el colega de las conferencias mañaneras, Carlos Pozos Soto, elaborada con permiso de su autor, y la cual puede usted ver en forma completa en Lord Molécula Oficial[3].

