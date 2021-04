Fernando Padilla- La UNAM

TRAS LA VERDAD

AMLO insiste en violar las reglas en las campañas electorales

Empresarios Hacen «Manita De Puerco» A López

Por Héctor Parra Rodríguez

¡Por fin! Una mañanera desangelada, con el “freno de mano” que le impone la Constitución a López y a todos los servidores públicos, para que se abstengan de intervenir en pro o en contra de candidatos o partidos políticos durante el periodo de campañas.

Esta vez AMLO solo “amenazó” con violar la Carta Magna. Si a criterio de López se cometen abusos por parte de otras autoridades, entonces tendría que denunciar públicamente a los intrusos ¿A él quien lo denuncia? Socarronamente lanzó la siguiente amenaza: “No voy a mencionar partidos, no voy a decir, voten por este, o por este otro; pero, si alguien está repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, porque tengo que defender la democracia, todos tenemos que defender la democracia y no nos podemos quedar callados”.

La pregunta surge de inmediato ¿Por qué no ha denunciado a Morena, cuyos militantes vienen lucrando con los programas sociales? Los morenistas amenazan a los beneficiarios que reciben dinero de los programas de Andrés Manuel; son advertidos que, de perder la elección los candidatos de Morena, los beneficiarios perderán los regalos económicos que entrega el gobierno federal, disfrazados de “ayuda a los más pobres”. Esa acción constituye un delito electoral y AMLO no lo denuncia ¡Se queda callado como momia!

Segundo día de campañas políticas y López se ha tenido que morder la lengua de desesperación. El presidente “campañero”, pendenciero, peleonero y provocador, de inmediato encontró con quien echar pleito, como tantas otras veces. Una vez más se fue en contra de los medios de comunicación por dar a conocer la “inyección de aire”, de la supuesta vacuna, que fue “puesta” a una persona. En redes sociales se han difundido varios casos semejantes, engañan a los de la tercera edad y no quedan inoculados.

En lugar de agradecer y no buscar pleito con los medios de comunicación que denunciaron la irregularidad, López los confronta; el picapleitos debiera ordenar de inmediato se investigue el hecho. La incógnita de las “vacunas de aire” es enorme ¿Se trata de actos unipersonales para robarse la vacuna y venderla o es orquestada por Bienestar? ¿Han sido solo actos de irresponsabilidad individual? ¿Se roban las vacunas para los parientes del personal que inocula? ¡Qué diablos sucede AMLO! No procura de inmediato las investigaciones. Por el contrario, el porro acusa a los medios de comunicación por denunciar los abusos del personal que trabaja en la campaña de vacunación.

¡Son tiempos de campaña! Resulta que AMLO no quiere vacunarse dado que su organismo tiene “muchos anticuerpos” y los médicos le recomiendan no vacunarse ¿Creíble? ¡No! ¿Cuál es la verdadera causa por la que no quiere vacuna AstraZeneca? ¿Por la posible trombosis o por su presión alta? Su salud en decadencia, no así sus deseos de perjudicar a terceros ¿Presume su fortaleza o declara sus debilidades?

Asunto Laboral. AMLO reculó y llegó a un acuerdo con empresarios para que no prospere su iniciativa de outsourcing, sistema laboral (subcontratación) por medio del cual la iniciativa privada emplea a 4 millones, 600 mil trabajadores (El Economista). Con posibilidades, dijeron los empresarios, de aumentar este año 200 mil empleos más bajo el sistema de outsourcing. El acuerdo consistió en cumplirle a los empleados subcontratados sus derechos laborales a los que tiene todo trabajador. Esa obligación está en la Ley laboral. Así que, el acuerdo es que se cumpla con la ley y se otorgue a esos empleados los derechos derivados de una prestación laboral de subordinación, incluso otorgando la participación de utilidades. Los empresarios le hicieron “manita de puerco” al vengativo presidente, quien por ser época electoral tuvo que ceder. Votos son votos y los empresarios cuentan. Luisa Alcalde aplaudió el acuerdo ¿Será que desconoce la ley? Ya contempla ese cúmulo de derechos y obligaciones. Alcalde simplemente carece de conocimientos, nunca litigó, tampoco trabajó, de ahí su ignorancia. Solo se ha dedicado a usufructuar la política.

¡Ya no hay respeto! Andrés López ha callado ante la clara e ilegal intromisión del Obispo Onésimo Cepeda, en asuntos políticos, quien fue jubilado por el Papa. Resulta que el clérigo será candidato a diputado por el partido político Fuerza por México, satélite de Morena. La Constitución prohíbe la participación en política a los ministros de las iglesias. Si bien “colgó los hábitos”, fue “jubilado” por la edad, no renunció a su ministerio. Pero, como AMLO forma parte de una iglesia, le abrió las puertas. Sabe bien que los ministros religiosos tienen influencia en la feligresía. Total, en espera a que resuelva la autoridad electoral. Mientras continúa enrarecido ambiente electoral, todo a causa de AMLO.

