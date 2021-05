Festejamos el día de las madres con cambio de look: ACYC, trabajando por un Zamora Próspero

Tuxpan Veracruz.- Maestra jubilada fue atacada apuñalada por su hijo quién se encuentra afectado de sus facultades mentales, la mujer como puro se trasladó la clínica del ISSSTE donde le suturaron una herida en el pecho y otra en la mano pero por la condición de su hijo no quiso presentar cargos y en cambio preocupada porque éste no había probado alimento durante todo el día regreso su casa para darle de cenar.

Fuentes de la Policía Municipal dan a conocer que estos hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas de este 10 de mayo sin embargo las corporaciones de emergencia fueron alertados de esta situación alrededor de las 1900 horas cuando regresó la mujer a su casa para atender a su hijo y sus vecinos se enteraron de la lamentable situación y creyeron que apenas había ocurrido.

La afectada de quién no se te a conocer su nombre dijo que su hijo quien se encuentra afectado de sus facultades mentales la apuñaló en el pecho y también le provocó una herida en la mano pero debido a su condición no iba a presentar cargos en su contra asimismo apenas pudo ser dada de alta en el nosocomio mencionado regresó a su casa para darle de cenar a su hijo puesto que en todo el día no había probado alimentos.

Elementos de la Policía Municipal dan a conocer que debido a esta situación únicamente incrementarían los recorridos de seguridad y vigilancia en esa zona para mantener bajo cuidado a la mujer puesto que se encuentran vulnerable debido a que es una persona de la tercera edad con dificultad motriz en su cuerpo.

Redacción Noreste.

