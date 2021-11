Festival Internacional Xalapa y su Cultura, el renacer de las artes y sabores

Xalapa, Ver.- En sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz, rindió su Segundo Informe de Actividades, en ceremonia realizada en el Teatro del Estado «General Ignacio de la Llave», en esta ciudad.

En este ejercicio de rendición de cuentas ante las y los veracruzanos, en estricto apego al respeto de la división de Poderes, la Magistrada Presidenta estuvo acompañada por el Gobernador de Veracruz, Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y la Diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe, Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, así como de Magistradas, Magistrados, Consejera, Consejeros, Juezas, Jueces, público presente y a distancia.

Foto: Gobierno del Estado de Veracruz

Se trató de una importante relatoría de las labores que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, en conjunto, han realizado día a día, mostrando el balance del trabajo realizado durante un año.

En este marco, se resaltó el compromiso de no desatender dos puntos clave en el Poder Judicial: eliminar la impunidad y la corrupción. Por lo que en este sentido, la togada reiteró su empeño de seguir trabajando en esa ruta.

Resaltó en este histórico marco que, en este año de labores, se realizó un llamado a los operadores jurídicos de Primera y Segunda Instancia para sensibilizar la difícil tarea de impartir justicia, y dio las gracias a cada uno de ellos, “pues hoy podemos afirmar con total confianza que contamos con paz social, que se debe a la coordinación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero además al diario esfuerzo jurisdiccional de escuchar al pueblo, de escucharlo bien”.

Foto: Gobierno del Estado de Veracruz

Resultado que no se habría dado sin el respaldo de los integrantes del Consejo de la Judicatura, así como del apoyo y trabajo coordinado con el Gobernador del Estado de Veracruz y el Poder Legislativo.

Asimismo, resaltó que no se ha permitido que los Jueces y Juezas olviden ser buen ejemplo en la sociedad, toda vez que, el pueblo requiere de estabilidad que otorgue a las familias de todas aquellas condiciones para vivir mejor, y esto se logra con la actuación de Jueces y Juezas comprometidos a otorgar justicia de calidad.

“Hoy el Poder Judicial del Estado, con trabajo de sensibilización y vigilancia permanente, ha podido demostrar que los reclamos de justicia de las mujeres, de los discapacitados, de los indígenas, de la niñez, se han atendido con total responsabilidad, seriedad y plena comprensión a su vulnerabilidad, sin desatender la línea de la imparcialidad que distingue a un juzgador”, detalló la titular del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Al mismo tiempo de reconocer a cada uno de los Jueces su gran valía, su gran esfuerzo por dotar de justicia y por hacerlo con profesionalismo y entrega plena, señaló que se tuvo que actuar con gran firmeza, en unión de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado para obtener resultados que la sociedad en general necesita.

Foto: Gobierno del Estado de Veracruz

“Ahora se realiza una vigilancia de las labores en cumplimiento a la propia Ley. Estamos en el camino correcto”, agregó.

Sostuvo que, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, en su atribución de organismo vigilante y disciplinario del Poder Judicial, han sancionado durante este año de labores, a todo tipo de servidores públicos, lo cual se ha hecho y se seguirá haciendo con mano firme, ideales claros, ruta definida, y mirando de frente a la sociedad, sin la menor tolerancia a quien pretenda torcer la Ley o aprovecharse de los justiciables, pues en materia de impartición de justicia en Veracruz no hay amigos, hay Ley.

En otro orden de ideas, informó que en este periodo se implementó un plan de austeridad en donde como iniciativa interna y como forma de no agravar la situación, se determinó una reducción de compensaciones a partir de agosto de este año.

Foto: Gobierno del Estado de Veracruz

“Este plan no pudo haber tenido éxito en las finanzas del Poder Judicial sin el apoyo de Magistradas, Magistrados, Consejera y Consejeros, pues fueron ellos quienes se mantuvieron firmes y solidarios, conscientes y decididos a dar solución a un gran problema, el cual les llevó de manera voluntaria a solidarizarse con esta Institución”, indicó.

Esta acción permitió el ahorro de papel y consumibles, pues se ordenó el uso de una Plataforma Digital para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, siendo el Sistema de Registro de Declaración Patrimonial del Poder Judicial del Estado de Veracruz la única forma de cumplir con la Ley por medios electrónicos; con tecnología todos los servidores públicos presentamos nuestras declaraciones en línea.

Además, indicó que, no era sostenible para el Poder Judicial del Estado preservar la existencia de Juzgados Microregionales, y otros más, pues se tenía que pagar salarios y servicios que no eran redituables en economía, que no rendían resultados a la ciudadanía.

“Gracias a los ahorros obtenidos, pero también a la intervención de Nuestro Gobernador del Estado y a la mano amiga de las y los legisladores veracruzanos, hemos mantenido con buen rumbo la impartición de justicia. La justicia no se ha detenido. Aquí se ha pagado a tiempo, y se ha pagado de forma completa. Por eso cada ahorro implementado debe valorarse en su finalidad, no en lo mediático”, subrayó.

Por cuanto hace al cierre de juzgados, la máxima representante en materia jurídica del Estado aseveró que en territorio veracruzano se buscó y se obtuvieron ahorros, “lo que no se cerró fue la justicia, no hubo cierre de actividades en ninguno de los expedientes”.

En otro tema, la Magistrada Presidenta dio cuenta que, con la firme decisión de dar un buen servicio a los justiciables, y ante un horario laboral que no correspondía a las necesidades de los juzgados, como tampoco de los menores de edad y sus familiares; se ordenó una modificación del reglamento interno del Centro de Convivencia familiar, para que el servicio se preste en idéntico horario que los Juzgados de Primera Instancia.

Hace apenas dos semanas se dio marcha a 11 juzgados laborales dependientes del Poder Judicial del Estado, con lo cual se da cumplimiento al mandamiento contenido en la Ley Federal del Trabajo con la reforma impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y replicado por el Gobernador del Estado, Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

“Hoy tenemos en los juzgados laborales a servidores públicos comprometidos con el otorgamiento de justicia certera a la ciudadanía, con imparcialidad, conjugada con sensibilidad y humanismo”, puntualizó.

En gran medida, se ha prestado esencial atención al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz en donde mediante la conciliación y mediación se han resuelto muchos asuntos y evitado largos juicios, beneficiándose así a los justiciables.

Con la utilización de los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, y sus resultados, se ha dado vigor a toda la actividad en los juzgados de nuestro Estado.

Desde la Presidencia, se ha buscado mejorar las condiciones para todos los empleados del Poder Judicial, muestra de esto, se ha realizado la basificación de las y los empleados que por muchos años habían laborado por contrato en esta Institución, y que por acto de justicia necesitaban tener seguridad laboral.

Asimismo, se recategorizó al personal de diversas áreas que por muchos años había permanecido en una misma categoría.

Antes de concluir su intervención, felicitó a los operadores jurídicos integrantes de Salas y Juzgados, así como al funcionariado en general, por los notables avances en materia de resolución de expedientes durante este periodo informado.