Fey confiesa por qué mintió sobre su edad

México.– La cantante Fey, la cual fue un hitazo en la década de los noventa, chicos, jóvenes y adultos cantaban y/o tarareaban sus canciones por doquier, siendo su primer gran éxito con el que se lanzó a los escenarios Media Naranja, ocultaba un gran misterio referente a su edad, ella proclamaba a los cuatro vientos que tenía 17 años, pero había quienes aseguraban que eso era una vil mentira y que su verdadera edad era 20 años.

Ahora, tras varios años de esta polémica, la cantante fue cuestionada nuevamente sobre este tema durante una entrevista que le concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Y durante la charla, la cantante reveló la verdadera razón por la que al principio de su carrera tuvo que quitarse unos cuantos años. Fey declaró que la primera vez que tuvo que mentir sobre su edad fue durante una charla en la que al entrevistador le hicieron creer que ella tenía 17 años. ‘Fue una menzada, cuando haces entrevistas llegan con un papel y ponen los puntos como el nombre de la gira, del disco, entre otros. A alguien que te entrevista no tiene que saber ni cómo te llamas ni cuántos años tienes ni nada’, respondió Fey .

‘En Sony fue mi primera entrevista y me presentan a alguien y empieza: ‘Bueno Fey , a tu corta edad, 17 años’, y mi cara es de: ‘¿Cómo que 17? Yo tengo 21», recordó la cantante. Fue entonces cuando las personas con las que trabajaba Fey le explicaron que era mejor que no revelara su verdadera edad por mercadotecnia. ‘Voltea y le dicen: ‘No, no, tiene 17′, y de ahí me explicaron que pusieron eso por los adolescentes, me echaron un rollo. Era mercadotecnia para ellos porque para qué me iban a poner de 20 si aún sonaba a adolescente’, añadió. Finalmente, Fey mencionó que ahora toma con humor que después de varios años aún le pregunten sobre la razón por la que mintió al principio de su carrera. ‘Me da risa y me sigue dando que les preocupa eso; si soy cantante me preocupa que me digan que el show era pésimo o que no canto, ahí sí me muero de la vergüenza, pero la edad era absurdo’, puntualizó la artista de 48 años.

