FGE investiga actuar de policías que dispararon contra estudiantes de la Ibero en Xalapa

Xalapa, Ver.- No se desalojará a los perros y gatos del refugio Ada Azul Benzon aclaró el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil, quien reiteró todo el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa para que continúe con su labor altruista de rescate en la ciudad.

La tarde-noche de este martes, tras una reunión en Cabildo con Edith Demanos Fernández, representante del albergue Ada Azul Benzon y con otras rescatistas, explicó que el ayuntamiento a través de la Dirección de Medio Ambiente municipal tuvo que realizar una diligencia ordenada por una autoridad “superior” a la municipal derivada a una denunciad e vecinos del fraccionamiento residencial Del Lago por la presunta contaminación de agua, ya que el terreno donde actualmente se encuentra el refugio de perros y gatos no cuenta con drenaje

“El albergue no tiene problema, no se clausura, es una diligencia obligado a Medio Ambiente, pero no hay clausura” aclaró Ahued.