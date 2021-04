FGE no inicia búsqueda de mi hija: José Prigadaá

Veracruz, Ver. – La aspirante a la diputación local por Cosoleacaque, Sara Torres Soler, denunció que nunca hubo encuestas o están «amañadas», por lo que acusó que las candidaturas de MORENA son un fraude.

La joven quien aspira a un cargo público en la próxima contienda electoral refutó en entrevista que no existieron encuestas o estas han sido un fraudo, todo para favorecer a ciertas personas, pero en realidad, no son del agrado de los militantes.

«Si fuera más democrático el proceso pues hubieran hecho plebiscito, ¿no?, y le preguntarían a la gente quienes pueden ser los mejores perfiles, los mejores ciudadanos, las mejores mujeres o los mejores hombres, pero pues no lo hacen, que les puedo decir…me encuentro con las mismas practicas de todos los partidos, es lo mismo», acusó Torres Soler.

Apenas este martes, circuló un video donde se aprecia a un militante de MORENA realizar una encuesta en una casa, pero siendo orientadas para favorecer en números a la diputada federal Carmen Medel Palma, quien aspira a la alcaldía de Minatitlán.

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Medel Palma es acusada por la militancia morenista de no visitar el municipio, no hacer recorridos en las calles o ayudar a la población desde su encargo en la Cámara baja, incluso no cuenta con Casa de Enlace en los municipios de su distrito, y ahora reclaman que pretenda continuar su vida política como alcaldesa, cuando existen mejores perfiles.

Esta situación, se repite en Veracruz, donde existen tres aspirantes a la alcaldía, pero se busca colocar a como de lugar a Ricardo Exsome Zapata.

«Yo siempre he dicho que es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda, y si los de abajo se mueven, los de arriba se caen».

Por Alejandro Ávila / Noreste