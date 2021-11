FGR solicitará en audiencia, prisión preventiva para Ricardo Anaya

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará prisión preventiva en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya por el caso Odebrecht y a quien acusa de recibir sobornos por 6.8 millones de pesos, así como delitos en lavado de dinero y asociación delictuosa.

Fuentes de la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitarán que el panista se presente personalmente al Reclusorio Norte para discutir las medidas cautelares, luego de que se imputado formalmente de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

El excandidato presidencial comparecerá este día por videoconferencia en una audiencia en la que debe acreditar que se encuentra en la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá prisión preventiva justificada, como lo hizo la semana pasada con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Señalan que esta medida se llevará a cabo para que el panista no escape. Si Anaya no comparece o no acredita que se encuentra en la Ciudad de México, también se solicitará su aprehensión por estar sustraído de la acción de la justicia.

En octubre, el juez tomó la decisión de que la audiencia inicial se reprogramara para este 8 de noviembre porque la FGR entregó de última hora al panista los documentos que forman parte de la carpeta de investigación.

