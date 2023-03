Fichaje de lujo: Raiders contrata a la estrella Garoppolo

Boca del Río, Ver.– Aproximadamente mil atletas de todo el estado se darán cita este fin de semana para participar en los Selectivos Estatales Veracruz 2023 en distintas disciplinas que tendrán como sede la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y Xalapa.

Triatlón, Volibol de Playa y Karate son los deportes que tendrán como sede la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

El Selectivo de Karate se llevará a cabo este sábado en las instalaciones del Centro de Raqueta de la Ciudad Deportiva “Leyes de Reforma” donde reunirá a atletas de las categorías 14-15 a{os (2009-2008), 16-17 años (2007-2006) y 18-20 años (2005-2003) en ambas ramas, quienes buscarán su pase al Macro Regional que se llevará a cabo Yucatán del 24 al 24 del presente mes.

Mientras tanto, el Triatlón está programado para los días sábado 11 y domingo 12 donde se reunirán cerca de un centenar de atletas de las categorías Infantil Mayor, Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior, en las dos ramas; en el Mixto es en las categorías Relevo Mixto 13-17 años y Juvenil Relevo Mixto, 18-23 años.

95 atletas de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Orizaba y Coatzacoalcos buscarán su lugar para el Macro Regional que se llevará a cabo del 24 al 26 del presente mes.

Las actividades inician este sábado desdelas 6.00 de la mañana con el Acuatlón y el domingo, a la misma hora, se realizará el Triatlón. Ambos eventos son en Playa Regatas.

El Volibol de Playa reunirá a 36 parejas en las categorías Juvenil Menor 16-17 años (2007-2006), Juvenil Mayor 18-19 años (2005-2004) y Juvenil Superior (2003-2002) en las dos ramas, quienes durante este sábado y domingo buscarán representar a Veracruz en el Macro Regional que tendrá como sede el estado de Tlaxcala del 30 de marzo al 2 de abril. La sede son las playas de Martí.

ATLETISMO

Finalmente, el majestuoso estadio xalapeño “Heriberto Jara Corona” de la ciudad de Xalapa será el escenario donde del 11 al 14 del presente mes se llevará a cabo el Selectivo Estatal de Atletismo donde se reunirán más de 500 atletas de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Rafael Delgado, Santiago Tuxtla, Álamo, Tres Valles, Martínez de la Torre, Tlalixcoyan, Sayula, Acayucan, Amatitlán, Tuxpan, Minatitlán, Las Choapas, Coatepec, Cuitláhuac, Nogales, Oluta, Tierra Blanca, San Andrés, Alvarado, Huatusco, Papantla, Actopan, Cosoleacaque, Orizaba, Coatzacoalcos, Misantla, Poza Rica, Emiliano Zapata, Río Blaco, Iztaczoquitlán, Perote y Teocelo.

Las categorías que conforman este Selectivo Estatal de Atletismo son: Sub 16, 14-15 años; Sub 18, 16-17 años; Sub 20, 18-19 años, y Sub 23, 20-22 años, en las dos ramas.

Por Redacción Noreste