Fijan fecha de sentencia para Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

La activista sueca Greta Thunberg advirtió a los congresistas de Estados Unidos que ignorar la crisis climática les pasará factura.

En una sesión virtual del subcomité para la supervisión del medioambiente de la Cámara Baja, la joven de 18 años inició su intervención recordando que no representa ningún interés político o financiero.

