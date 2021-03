Filtran imagen de Cepillín antes de morir

Lo que inició esta situación fue el despido de Gina Carano de The Mandalorian luego de una serie de publicaciones en las que la actriz comparó la situación tensa que se vivió a nivel político y social en Estados Unidos tras el reciente cambio en la presidencia con el Holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Esta publicación, aunada al apoyo que dio Carano al movimientos de protesta que se manifestó violentamente en el Capitolio, sellaron su destino bajo el cobijo de Disney y la compañía no tuvo otra opción más que despedirla.

Dicho esto, la polémica no tardó en salirse de control por parte de aquellos que consideran injusto el despido de Gina Carano. Como se dice actualmente, “siempre hay un tweet” y un grupo de usuarios de la red social no tardó en ahonar en las publicaciones pasadas de la cuenta de Pedro Pascal hasta dar con uno en que hace una comparativa de los campos de concentración de los nazis con la detención de migrantes ilegales en EUA. A raíz de esto, los fans furiosos convirtieron en tendencia #FirePedroPascal, exigiendo que el actor también sea despedido por esta publicación.

Pese a esto, el ánimo en torno a la serie de The Last of Us sigue en todo lo alto pues tras la confirmación de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, el proyecto ya tiene forma y parece ir por excelente camino para mostrar una perspectiva diferente de la franquicia de Naughty Dog