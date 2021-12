Fin a los aviadores en ayuntamiento de Xalapa, advierte Ahued

Xalapa, Veracruz.- El diputado Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado no intervendrá en la elección municipal del puerto de Veracruz.

“No tenemos injerencia y no nos vamos a meter en ese asunto” insistió.

Explicó que el Congreso aún no tiene injerencia, pues todavía no se puede considerar la instalación de un Consejo Municipal, ya que no se han agotado los procesos en las instancias electorales.

“Vamos a esperar hasta la última instancia y vamos a respetar todos los procesos, nosotros seremos respetuosos y lo que opine la oposición será respetado también. Depende de lo que decidan los tribunales y lo que se tenga que hacer jurídicamente eso es lo que haremos, vamos a respetar la ley”.

Es a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quien corresponde emitir un fallo al respecto.

Por Héctor Juanz