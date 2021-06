Firma Ahued convenio para aplicar nuevas tecnologías en alumbrado público y electricidad

Xalapa, Ver.- Sindicato doble moral. A lo largo y ancho de toda la delegación Veracruz norte, en las unidades del IMSS aparecen mantas en las que anuncian ‘SI AL CCT’ sin que hasta el momento nadie explique o haya organizado una asamblea el porque están solicitando votación. Solo la información la dan a granel con el pretexto que es para que no se pierdan las vacaciones o el aguinaldo o los días de descanso.

«Solo nos mencionan eso y nos hacen llenar una cédula para registrar nuestros datos, pero no nos dicen que es para registrarnos ante el SNTSS tradicional y que no nos volverán a tomar en cuenta en los congresos nacionales, y ahora si piden que votemos por una causa que nadie está informado y para colmo hasta lista de «padrón hacen», sin tomar en cuenta que exponen nuestros datos personales.

Así lo expresa personal del IMSS del Hospital General Zona 11 de Xalapa, Veracruz. Mencionan además, que son doble moral porque continuamos en las mismas condiciones laborales, obligándonos ahora a atender pacientes no derechohabientes, ya sea recomendados o personajes políticos que además exigen buen trato privilegiado, hostigando y amenazando al personal que atiende, como es el caso en Hospital General Zona 24 de Poza Rica, Veracruz.

«Trabajamos con temor de no regresar a nuestras casas por las amenazas que están presentándose por familiares de pacientes no derechohabientes»… alegan que ya han ido con representantes sindicales, así como con sus jefes inmediatos y solo les contestan: «hagan un oficio con nombres»… «así hubiesen defendido en 2005 el rjp. Las clausulas 22 y 22 bis, no desaparecer intendencia, tiendas, velatorios, guarderías, centros vacacionales, No vender propuestas al mejor pagador, no sancionar trabajadores injustificadamente, exigir al IMSS uniformes dignos de los congresos, no haberse robado el fondo de mutualidad, el de residencia sindical, no haber hecho la caja de ahorro de nosotros, su caja chica y sobre todo el año pasado velar por la salud y vida de sus representados.

Ahora si somos guardianes de la seguridad social, el trabajador ha olvidado su derecho a incapacidad cuando se enferma, y ahora después de casi 20 años ya recordaron que su única función era representar dignamente a los trabajadores».

