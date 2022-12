Fiscal Verónica Hernández participa en sesión del CESP

Xalapa, Ver.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte hizo un llamado a la población en general para evitar el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas, con el propósito de disminuir accidentes ocasionados por el uso indebido y sin las medidas de seguridad necesarias para realizar estas actividades lúdicas, pero que conllevan un riesgo.

‘‘Es importante que los padres tomen conciencia de que la pirotecnia no es un juego de niños, ya que lamentablemente suelen ser los más afectados por el uso de fuegos artificiales puesto que no miden las consecuencias que puede traerles, las cuales pueden llegar a ser de por vida”, señaló la doctora Magdalena Franco Landa, de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 68.

Agregó que durante las fiestas en esta temporada se presentan pacientes con lesiones de quemaduras en segundo y tercer grado, generalmente en mano y cara, pero puede darse en cualquier parte del cuerpo, incluso se reciben personas fracturados por la explosión de la pirotecnia, lo que puede causar la pérdida de una de dedos o manos.

Por otra parte, Franco Landa destacó que “es importante mantener cuidado en casa con las luces navideñas, ya que en ocasiones se dejan encendidas y estas pueden generar corto circuito durante la noche, lo que ha generado incendios; al igual que las velas, las cuales son utilizadas como decoración”.

Finalmente, la doctora recomendó a la población que en caso de sufrir alguna lesión acudan a Atención Continua de Urgencias de su Unidad de Medicina Familiar para recibir atención y en caso de ser necesario, ser canalizados a segundo o tercer nivel; sin embargo, enfatizó que la prevención está al alcance de todos y por tanto, se debe evitar el uso de artefactos incendiarios. ¡Recuerda, más vale PrevenIMSS!

Redacción Noreste